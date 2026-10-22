Ο Κώστας Τσαγγαρίδης, μετά τα 2 sold-out της παράστασης “HAPPY BIRTHDAY Mr. FRANK SINATRA", ανεβαίνει στη σκηνή με την ολοκαίνουργια εκδοχή της, με αφορμή τα επικείμενα γενέθλια του παγκόσμιου θρύλου της μουσικής.

Με pop-jazz ατμόσφαιρα και έναν ήχο που ταξιδεύει από το Manhattan μέχρι το Las Vegas, η παράσταση δίνει στον θεατή την αίσθηση ενός κομψού νυχτερινού piano bar μιας άλλης εποχής.

Ο Κώστας Τσαγγαρίδης ερμηνεύει με το προσωπικό του ύφος τις μεγαλύτερες επιτυχίες που άφησαν ιστορία, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και θεατρικότητα.

Special guest η jazz τραγουδίστρια Μαριάνθη Παπαλάμπρου, η οποία με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία και τη ζεστή φωνή της, θα δώσει ξεχωριστό χρώμα σε αυτή τη μουσική εμπειρία.

Το κοινό θα απολαύσει αγαπημένα τραγούδια όπως: “You Make Me Feel So Young”, “I’ve Got You Under My Skin”, “New York, New York”, “Strangers In The Night” και πολλά ακόμα, γνωστά αλλά και σπανιότερα, τραγούδια τού Ol’ Blue Eyes που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές.

Το “HAPPY BIRTHDAY Mr. FRANK SINATRA – A NEW PIANO BAR NIGHT" δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι ένα μουσικό ταξίδι στη λάμψη, τον ρομαντισμό και την διαχρονική γοητεία μιας ολόκληρης εποχής.

INFO



Τίτλος: HAPPY BIRTHDAY Mr. FRANK SINATRA – A NEW PIANO BAR NIGHT

Ημέρα και Ώρα: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής»

Ώρα έναρξης: 20:00 | Διάρκεια: 90’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προσφορά early bird: €15 (έως 15 Νοεμβρίου) | Κανονικό εισιτήριο: €18



Βιογραφικά Σημειώματα

Από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 1998, o Κώστας Τσαγγαρίδης έχει μαγέψει με τη δεξιοτεχνία του το κοινό σε διακεκριμένες αίθουσες και piano-bar σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι συνεργασίες του είναι πολλές και ποικίλες, με αξιοσημείωτες εμφανίσεις στο πλευρό του συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου (Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Thessaloniki), και με τον αρχιμουσικό Άκη Γεροντάκη (σε πλήθος περιστάσεων, από το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης μέχρι μουσικές παραστάσεις και ενορχηστρώσεις στο studio), κερδίζοντας τον σεβασμό του χώρου. Διεθνώς αναγνωρισμένος, κέρδισε το βραβείο στον διαγωνισμό τραγουδιού “Unisong 2003 International Song Contest” ως συνθέτης και στιχουργός του κομματιού “Winner of the Game”. Εκτός από την ερμηνευτική του καριέρα, έχει εργαστεί ως καθηγητής σε ωδεία και μουσικές σχολές και έχει διευθύνει ως μαέστρος διάφορες μουσικοθεατρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Ο Κώστας Τσαγγαρίδης διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με τα διαχρονικά ρομαντικά έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Frank Sinatra και ο Julio Iglesias, η οποία έχει αναδειχθεί στις προηγούμενες αισθαντικές παραστάσεις του, όπως το “Sinatra Falls in Love”, το “Happy Birthday Mr. Frank Sinatra” και το “Love Songs of Julio Iglesias”, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτή η εμφάνιση σηματοδοτεί την όγδοη παρουσία του στο Μέγαρο, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά του συγγένεια με τη ρομαντική μουσική και εδραιώνοντας περαιτέρω την καταξίωσή του ως αγαπημένου καλλιτέχνη για το κοινό όλων των ηλικιών

Η Μαριάνθη Παπαλάμπρου είναι τραγουδίστρια με αξιοσημείωτη παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή. Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της καριέρας της ξεχωρίζουν ο πρωταγωνιστικός ρόλος στα "Κορίτσια της οδού Ασπασίας" στο Θέατρο Αθήναιον (2023), η σαγηνευτική της εμφάνιση σε συναυλία jazz στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο (2021), η εκρηκτική της συμμετοχή της στο τηλεοπτικό talent show “The Final Four” του ΑΝΤ1 (2019) και η πρώτη της εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πλάι στον Κώστα Τσαγγαρίδη στα πλαίσια της συναυλίας “Piano Bar of the 80s - The Songs We Loved” (2024). Ως μέλος του μουσικού σχήματος Smooth & Groovy Project, η Μαριάνθη έχει εμφανιστεί σε διάφορες σκηνές σε όλη τη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πιανίστα Κώστα Τσαγγαρίδη. Με γερές μουσικές βάσεις από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και ως πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Μαριάνθη Παπαλάμπρου συνεχίζει να μαγεύει το κοινό με τις δυναμικές της ερμηνείες και την πλούσια μουσικότητά της.

