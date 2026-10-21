Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου!

Μία δραστηριότητα του Δήμου Σουλίου, με φαγητό και παραδοσιακή μουσική

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Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας
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Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου όλοι οι δρόμοι  οδηγούν στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας στη φημισμένη  Γιορτή Μανιταριών. Κάθε χρόνο  τέτοια  εποχή,  μετά τα πρωτοβρόχια το δάσος της περιοχής ζωντανεύει  από τους φίλους αυτής της όμορφης δραστηριότητας.

Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου!

Η γιορτή έχει επίκεντρο το ειδυλλιακό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής . Από εκεί ξεκινάει ο περίπατος στα μανιταροτόπια , στο πανέμορφο δρυοδάσος που το περιβάλλει. Μετά τη συλλογή,  γίνεται αναγνώριση και διαλογή των Μανιταριών , ομιλίες  και συζήτηση. Προσφέρεται δωρεάν μανιταρόσουπα, και βρίσκει κανείς και διάφορα ορεκτικά Μανιταριών, καθώς και ότι άλλο απαιτεί ένα πανηγύρι.

Υπάρχει ζωντανή μουσική, παραδοσιακή  και  έντεχνη , χορός ενώ διατίθενται και ορισμένα τοπικά προϊόντα  για αγορά. Όλη την φροντίδα την έχει ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Πολυδροσιτών με συνδιοργανωτές, το τοπικό κατάστημα εστίασης ΑΝΤΑΡΑ και τον Δήμο Σουλίου.  

Είναι όντως μια μοναδική εμπειρία  στην πανέμορφη Ηπειρώτικη φύση και όποιος έρχεται  μένει  με τις καλύτερες εντυπώσεις.

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