28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Μετά την παρέλαση, ο κόσμος μπορεί να τα επισκεφθεί ελεύθερα

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Πηγή: Φωτογραφίες ΙΝΤΙΜΕ

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Ελεύθερη θα είναι η είσοδος τόσο σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα μπορούν να απολαύσουν τα εκθέματα χωρίς καμία χρέωση και ίσως να το συνδυάσουν με μία βόλτα μετά το τέλος της παρέλασης. 

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Υπενθυμίζεται επίσης ότι, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία θα είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.

Αυτές είναι οι ημερομηνίες ελεύθερης εισόδου

28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Εκτός από την 28η Οκτωβρίου, ελεύθερη είσοδος προβλέπεται:

  • 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)
  • 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)
  • 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
  • Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
  • Την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου.

Τι ισχύει για το Μουσείο της Ακρόπολης

28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Το Μουσείο της Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη. Εντούτοις, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, η είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες. 

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