Φαίη Σκορδά: Όσα είπε στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα για τη νέα της εκπομπή

Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα της νέας εκπομπής της Φαίης Σκορδά με τίτλο «FOR YOU», στη ζώνη του Σαββατοκύριακου του Ant1. Οι προετοιμασίες για την παρουσιάστρια ξεκίνησαν από πολύ νωρίτερα βέβαια, με τον φωτογραφικό φακό να την απαθανατίζει πιθανόν σε κάποιο επαγγελματικό ραντεβού, στο κέντρο της Αθήνας, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Φαίη Σκορδά στο κέντρο της Αθήνας, στις 23/09/2026/ NDP

Φαίη Σκορδά: Το casual chic look με super mini denim φούστα

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε για την εμφάνισή της ένα σύνολο απλό και καθημερινό όμως με διακριτικές, θηλυκές πινελιές.

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα λευκό, εφαρμοστό αμάνικο top, το οποίο συνδύασε με μια μπλε denim μίνι φούστα σε κλασική γραμμή, που αναδεικνύε τη σιλουέτα της.

Φαίη Σκορδά στο κέντρο της Αθήνας, στις 23/09/2026/ NDP

Την εμφάνιση ολοκλήρωσε με ένα λευκό, αέρινο πουκάμισο φορεμένο ανοιχτό, που λειτουργεί σαν ελαφρύ πανωφόρι και προσθέτει κίνηση στο σύνολο.

Στα παπούτσια, η Φαίη Σκορδά επέλεξε καφέ ψηλοτάκουνα πέδιλα με ανοιχτά δάχτυλα και διακοσμητική λεπτομέρεια στο μπροστινό μέρος. Το συγκεκριμένο σχέδιο προσθέτει μια πιο chic διάσταση στην κατά τα άλλα casual εμφάνιση, αποδεικνύοντας πως ένα ζευγάρι θηλυκά πέδιλα μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και το πιο απλό denim σύνολο.

Φαίη Σκορδά στο κέντρο της Αθήνας, στις 23/09/2026/ NDP

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η επιλογή των γυαλιών ηλίου με φιμέ φακούς, τα οποία προσθέτουν μια ανεπιτήδευτη fashion διάθεση.

Φαίη Σκορδά στο κέντρο της Αθήνας, στις 23/09/2026/ NDP

Η Φαίη Σκορδά φαίνεται πως συνομίλησε λίγη ώρα με γνωστά της πρόσωπα στο ραντεβού που είχε πρωινή ώρα κι αποχώρησε. Οι φωτογραφίες λήφθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου.

Φαίη Σκορδά στο κέντρο της Αθήνας, στις 23/09/2026/ NDP