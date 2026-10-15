Φαίη Σκορδά: Η επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη νέα εκπομπή της

Ο τίτλος, η ομάδα και πότε κάνει πρεμιέρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.26 , 16:33 Συνέντευξη Star: Κυβερνοεπιθέσεις και τεχνητή νοημοσύνη
15.10.26 , 16:30 Ταινίες Πρώτης Προβολής: Αφθονία νέων τίτλων και επιλογών στις αίθουσες
15.10.26 , 16:00 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
15.10.26 , 15:42 Κάρτα Δακτυλίου: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα την εκδώσετε
15.10.26 , 15:40 «Κοκκινοσκουφίτσες και Λύκοι» το νέο βιβλίο της ομάδας «Γράφουμε Ιστορία»
15.10.26 , 15:38 Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο
15.10.26 , 15:34 Φαίη Σκορδά: Η επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη νέα εκπομπή της
15.10.26 , 15:19 First Dates: «Βλέπω γάμο μεγάλο» - Σήμερα στις 21:00 στο Star
15.10.26 , 15:13 Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μέση τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο
15.10.26 , 15:01 Ηρώ Πεκτέση: Το σύμφωνο συμβίωσης με τον Νικολόπουλο και η πρόταση γάμου
15.10.26 , 15:00 Ουκρανία: Προδοσία η συμφωνία Τραμπ-Ρωσίας
15.10.26 , 14:53 Ρόδος: Η αδελφή του θύματος της κακοκαιρίας, μιλάει στο Star
15.10.26 , 14:45 Εύβοια: Η κακοκαιρία έφερε ζημιές στο οδικό δίκτυο
15.10.26 , 14:38 Μεταξουργείο: Δολοφονικό μαχαίρωμα 18χρονου Αιγυπτίου
15.10.26 , 14:33 Μεταμόρφωση: Κινηματογραφική καταδίωξη απατεώνων
Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή: Κρύο και ισχυρές βροχές σε έξι περιοχές
Τσαρούχας- Νοτοπούλου: Νέες φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση σε ηλικία 89 ετών
Μαζωνάκης: Η γιατρός ζήτησε εγγράφως προσωπική βοηθό μέσα στη φυλακή
Κατράντζου: Η ανανεωμένη της εμφάνιση μετά την απώλεια βάρους
Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Φαίη Σκορδά: Όσα είπε στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με τίτλο «FOR YOU», κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09:50 στον Ant1.
  • Η εκπομπή θα έχει θεματολογία που αφορά την κοινωνία, την οικογένεια, την υγεία και την τεχνολογία, με καλεσμένους και ειδικούς.
  • Η ομάδα της εκπομπής περιλαμβάνει τους Άρη Καβατζίκη, Δημήτρη Μακαλιά, Δέσποινα Τσόκου, Δημήτρη Μπάρμπα, Νάνσυ Νικολαΐδου και τον chef Γιώργο Τσούλη.
  • Η Φαίη Σκορδά θα προσφέρει αμεσότητα και αυθορμητισμό, ενώ η εκπομπή θα περιλαμβάνει ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις.
  • Η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, προσφέροντας προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.

Η νέα ψυχαγωγική εκπομπή της Φαίης Σκορδά στον Ant1 θα έχει τίτλο «FOR YOU» και κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09:50.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, στην ομάδα της θα είναι ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Δέσποινα Τσόκου, ο Δημήτρης Μπάρμπας και η Νάνσυ Νικολαΐδου και ο chef Γιώργος Τσούλης.

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «FOR YOU», μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή για όλη την οικογένεια που στις «σελίδες» της θα κυριαρχούν οι δυνατές ιστορίες, αλλά και όσα συζητάμε, μοιραζόμαστε και ζούμε καθημερινά.

Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09:50 και κάθε Σάββατο και Κυριακή, με την αμεσότητα, την εμπειρία και τον αυθορμητισμό της, η Φαίη Σκορδά θα βρίσκεται ξανά εκεί όπου αγαπά περισσότερο: δίπλα στους τηλεθεατές, δίνοντας χώρο στους ανθρώπους, τις εμπειρίες και τις διαφορετικές απόψεις τους.

Φαίη Σκορδά: Η επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη νέα εκπομπή της

Στο «FOR YOU», η καθημερινότητα θα δίνει την αφορμή και η Φαίη και η ομάδα της θα βάζουν στο επίκεντρο της συζήτησης θέματα που αφορούν την κοινωνία, την οικογένεια, τα παιδιά, τις σχέσεις, την υγεία και την τεχνολογία. Οι άνθρωποι πίσω από τις ιστορίες θα μιλούν για τις εμπειρίες τους, ενώ ειδικοί θα εξηγούν, θα απαντούν σε ερωτήματα και θα προσφέρουν πρακτικές συμβουλές.

Με ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, το «FOR YOU» θα συναντά Έλληνες που διαπρέπουν εντός και εκτός συνόρων και πρόσωπα με ξεχωριστές διαδρομές ζωής.

Η ελληνική και διεθνής showbiz, το τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θέματα ευεξίας, μακροζωίας, ομορφιάς και διατροφής, αλλά και μία Weekend Ατζέντα, με προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, όλα θα έχουν μία ξεχωριστή θέση στο «FOR YOU».

Δίπλα στη Φαίη θα βρίσκεται και μια δυνατή ομάδα με χημεία, σύγχρονη ματιά και άποψη.

Ο Άρης Καβατζίκης θα συναντά ξεχωριστούς ανθρώπους και θα μας χαρίζει ουσιαστικές συζητήσεις, ενώ παράλληλα, θα ανοίγει και ένα παράθυρο στον κόσμο, μεταφέροντας τις πιο ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, με χιούμορ και θετική ενέργεια, θα σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω μας και θα δίνει ξεχωριστό χρώμα στην παρέα.

Η Δέσποινα Τσόκου θα μας κρατά ενήμερους για όσα συζητιούνται και απασχολούν την καθημερινότητά μας, προσεγγίζοντάς τα με αμεσότητα και ουσία.

Ο Δημήτρης Μπάρμπας, ο αγαπημένος Mr Music, θα δίνει κάθε εβδομάδα τον δικό του ρυθμό, συνδέοντας τη μουσική με την επικαιρότητα και φέρνοντας στο προσκήνιο πρόσωπα, τραγούδια και ιστορίες που κάτι έχουν να μας πουν.

Η Νάνσυ Νικολαΐδου, πάντα με τη δική της ξεχωριστή ματιά, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ, μεταφέροντας ειδήσεις και νέα από τον χώρο του lifestyle και της κοινωνίας.

Και επειδή τα Σαββατοκύριακα έχουν άλλη γεύση όταν μαγειρεύουμε για όσους αγαπάμε, ο chef Γιώργος Τσούλης θα μας υποδέχεται στην κουζίνα του «FOR YOU». Θα ετοιμάζει εύκολες, πρωτότυπες και λαχταριστές συνταγές για το οικογενειακό τραπέζι και θα μοιράζεται έξυπνα tips και μικρά μυστικά που κάνουν τη μαγειρική πιο απλή και απολαυστική.

«FOR YOU»: Πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09:50 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση: Φαίη Σκορδά

Στην παρέα της: Άρης Καβατζίκης, Δημήτρης Μακαλιάς, Δέσποινα Τσόκου

Στην κουζίνα: Γιώργος Τσούλης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καληώρας

Αρχισυντάκτης: Άρης Λιαπάτης

Βοηθός Αρχισυντάκτης: Νίκος Παρτσώλης

Σε θέματα που αφορούν τον άνθρωπο και την κοινωνία: Νάνσυ Νικολαΐδου

Συντάκτες: Φίλιππος Βαΐτσης, Χριστίνα Βουδούρη, Αθανασία Μανέντη, Αλέξης Μπαρτζώκας

Θέματα Θεσσαλονίκης: Πολυξένη Καραμίχα

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Άρης Καβατζίκης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΟΜΑΔΑ
 |
ΠΡΟΣΩΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

First Dates: Tρέιλερ Για Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
Media
First Dates: «Βλέπω γάμο μεγάλο» - Σήμερα στις 21:00 στο Star
Το Cash or Trash Έρχεται Με Πρωτοεμφανιζόμενα Αντικείμενα
Media
Cash or Trash: Πρωτοεμφανιζόμενα αντικείμενα σήμερα στις 17:20
Sneak preview από «Τα Φαντάσματα» της Κυριακής
Media
Sneak preview: Η ετεροθαλής αδελφή της Μαρίνας «εισβάλλει» στα Φαντάσματα!
Ο Χάρης Φλέουρας Από Τα Φαντάσματα Ήπιε Καφέ Με Τη Ζήνα
Media
Χάρης Φλέουρας: Η μητέρα του ήταν εκείνη που τον έγραψε σε δραματική σχολή
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Media
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Σχίζας για Λιάγκα: «Ούτε Νεκρός Δεν Πάω Στην Εκπομπή Του»
Media
Ο Σχίζας ξεσπά κατά του Λιάγκα: «Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του»
GNTM 7
Media
GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ
First Dates Τρέιλερ 15/10/2026 Ο Πιο Κεφάτος Παίκτης
Media
Μια συζήτηση ανάβει τα αίματα στο νέο επεισόδιο του First Dates
Ο Πιο Large Παίκτης Του First Dates
Media
First Dates: Ο Λάμπρος πλήρωσε για όλους κι άφησε γερό φιλοδώρημα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top