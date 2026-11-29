Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στέφανος Πατάκης, ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη και σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού εκδοτικού χώρου.

Φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης, ο Στέφανος Πατάκης άφησε το αποτύπωμά του στον χώρο του βιβλίου και των ελληνικών γραμμάτων.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα παιδιά του με συγκινητική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα των Εκδόσεων Πατάκη στο Facebook.

Η ανάρτηση:

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.

Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».