Σώος στην Τουρκία βρέθηκε ο 58χρονος μοναχός Ιωσήφ, σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου χάθηκαν τα ίχνη του από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών.

Ο κατά κόσμον Νικόλαος Τσιγκόζης εντοπίστηκε έπειτα από ενέργειες της ελληνικής πρεσβείας και τον παρέλαβε η αδελφή του το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», εκείνη περιέγραψε πώς ένας κάτοικος της Τουρκίας τον αναγνώρισε από βίντεο της εκπομπής και πώς δεκάδες άγνωστοι τον βοήθησαν στη διαδρομή του.

Το ταξίδι από τα Γιαννιτσά στην Τουρκία

Ο μοναχός έφυγε από το σπίτι του το πρωί της 23ης Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τη «Γραμμή Ζωής», από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ταξίδεψε οδικώς προς την Κωνσταντινούπολη την ίδια ημέρα. Όπως είχε εξηγήσει η οικογένειά του στην εκπομπή τον Οκτώβριο, ήθελε να επισκεφθεί τον Πόντο και την Καππαδοκία, τόπους με τους οποίους συνδέεται η καταγωγή της οικογένειάς του. Στους προορισμούς του ήταν και η Παναγία Σουμελά.

Οι οικείοι του επικοινώνησαν με τη «Γραμμή Ζωής» στις 6 Οκτωβρίου. Αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενεργοποιήθηκε το Silver Alert. Η αδελφή του ανέφερε ότι η οικογένεια απευθύνθηκε στις διπλωματικές αρχές και στην Interpol. Η υπόθεση έφτασε και στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπου τέθηκε από Κούρδο βουλευτή, σύμφωνα με την ίδια.

Πώς τον αναγνώρισαν από το βίντεο του «Τούνελ»

Όταν τουρκικά μέσα αναδημοσίευσαν υλικό της εκπομπής, ένας άνδρας αναγνώρισε τον Ιωσήφ και του έδειξε το βίντεο. Ο 58χρονος άκουσε εκεί τη φωνή της αδελφής του και κατάλαβε ότι η οικογένειά του τον αναζητούσε. Στις 24 Νοεμβρίου, η «Γραμμή Ζωής» ανακοίνωσε ότι ο μοναχός είχε βρεθεί σώος και βρισκόταν ξανά κοντά στους δικούς του.

Εκατοντάδες χιλιόμετρα με τα πόδια προς τον Πόντο

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η αδελφή του, ο μοναχός είχε υπολογίσει ότι η απόσταση ήταν περίπου όσο από τη Θεσσαλονίκη ως την Αθήνα. Ακολουθώντας τις πινακίδες προς τη Σαμψούντα και την Τραπεζούντα, περπάτησε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Κοιμόταν συχνά στην ύπαιθρο και, όταν χρειαζόταν φαγητό, προσπαθούσε να συνεννοηθεί με νοήματα. Κάτοικοι του έδωσαν τρόφιμα, ρούχα και παπούτσια, ενώ κάποιοι τον μετέφεραν με τα αυτοκίνητά τους.

Σε παραθαλάσσιο χωριό της Μαύρης Θάλασσας, κάτοικοι τον βοήθησαν να βγάλει εισιτήριο λεωφορείου, όμως η διαδρομή τον έφερε ξανά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί πέρασε νύχτες σε πλατείες και σε σταθμό του μετρό και χρειάστηκε νοσοκομειακή φροντίδα. Όπως περιέγραψε η αδελφή του, έπεσε επίσης θύμα κλοπής και έχασε το διαβατήριο, την ταυτότητα και προσωπικά του αντικείμενα. Παρ’ όλα αυτά, επιχείρησε ξανά να φτάσει με τα πόδια στον Πόντο.

Οι 97 άνθρωποι που θυμόταν μετά την επιστροφή του

Όταν διηγήθηκε στην αδελφή του τι είχε ζήσει, ο Ιωσήφ μέτρησε 97 ανθρώπους που τον είχαν βοηθήσει στην πορεία του. Μιλώντας στην εκπομπή, εκείνη ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον φρόντισαν και περιέγραψε την ανακούφιση της οικογένειας όταν έμαθε ότι ήταν σώος. Όπως ανέφερε, κάποιοι από όσους τον είχαν γνωρίσει στην Τουρκία πήγαν να τον αποχαιρετήσουν όταν έφτασαν οι αστυνομικοί για να τον παραλάβουν.