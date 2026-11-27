Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου για την υπόθεση από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/11/2026)

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συλληφθέντων, αλλά και των εμπλεκομένων εταιρειών, προκειμένου να ερευνηθεί η ροή χρήματος, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.