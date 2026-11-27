Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 4 συλληφθέντες για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης»
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συλλήψεις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συλληφθέντων, αλλά και των εμπλεκομένων εταιρειών, προκειμένου να ερευνηθεί η ροή χρήματος, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.