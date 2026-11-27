Κάτω Κηφισιά, 27.11.2026: Η CUPRA, ως χορηγός της διοργάνωσης, έδωσε δυναμικό «παρών» στο MADWALK 2026, το κορυφαίο fashion και music event της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση του brand με τη μουσική και τη δημιουργική έκφραση. Μέσα από την παρουσία της σε ένα από τα σημαντικότερα events της ελληνικής pop κουλτούρας, η CUPRA ανέδειξε τη μοναδική της ταυτότητα και τη διαχρονική της σχέση με τον κόσμο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης σχεδίασης.



Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η CUPRA συμμετείχε με ένα ξεχωριστό act, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκε το νέο CUPRA Raval, το μοντέλο που εκφράζει τη νεανική, αντισυμβατική και δυναμική ταυτότητα της μάρκας. Τη μουσική διάσταση του act έδωσε η Ήβη Αδάμου, χαρίζοντας μια μοναδική εμφάνιση, σε μια συνάντηση όπου η ενέργεια της μουσικής συναντήθηκε με τον τολμηρό σχεδιασμό και το ξεχωριστό ύφος της CUPRA.

Με την παρουσία του στη σκηνή, το CUPRA Raval αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της μάρκας για την ηλεκτρική αστική μετακίνηση: μια πρόταση με έντονη προσωπικότητα, σύγχρονη αισθητική και ξεκάθαρο σχεδιαστικό αποτύπωμα.