Η Bridgestone συνεχίζει τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη Lamborghini, ως αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών για τη νέα Lamborghini Temerario Spyder. Ως Επίσημος Τεχνικός Συνεργάτης της Lamborghini, η Bridgestone επεκτείνει και στην ανοιχτή έκδοση του μοντέλου την πλήρη γκάμα ελαστικών που αναπτύχθηκε για την Temerario Coupé, υποστηρίζοντας τις επιδόσεις της τόσο στον δρόμο και στην πίστα όσο και σε χειμερινές συνθήκες οδήγησης.

Η Temerario Spyder συνδυάζει την αρχιτεκτονική και τον δυναμικό χαρακτήρα της Temerario Coupé με τη μοναδική εμπειρία της οδήγησης με ανοιχτή οροφή. Ο V8 κινητήρας 4,0 λίτρων με διπλό υπερσυμπιεστή (twin-turbo) συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 920 ίππους (677 kW). Ο V8 φτάνει τις 10.000 στροφές ανά λεπτό υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ το όριο αυξάνεται στις 10.250 στροφές ανά λεπτό όταν ενεργοποιείται το σύστημα Launch Control – τις υψηλότερες στροφές κινητήρα που έχουν καταγραφεί σε οποιοδήποτε ανοιχτό υπεραυτοκίνητο παραγωγής με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα. Η Temerario Spyder επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 2,8 δευτερόλεπτα και από τα 0 στα 200 χλμ./ώρα σε 7,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 343 χλμ./ώρα.

Αξιοποιώντας τη μακρά και ισχυρή παράδοσή της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η Bridgestone επέλεξε την εμβληματική σειρά ελαστικών Potenza για τις θερινές εκδόσεις και τις εκδόσεις πίστας της Temerario Coupé, αναπτύσσοντας τα ελαστικά Potenza Sport και Potenza Race ειδικά για το μοντέλο. Η Temerario Spyder υιοθετεί τα ίδια ελαστικά Potenza Sport, των οποίων το χαρακτηριστικό σχέδιο πέλματος έχει σχεδιαστεί για τη μεγιστοποίηση της οδικής συμπεριφοράς σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, καθώς και των επιδόσεων σε υψηλές ταχύτητες, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του σπορ χαρακτήρα του ανοιχτού υπεραυτοκινήτου.

Παράλληλα με τη βασική επιλογή ελαστικών υπερυψηλών επιδόσεων, διατίθεται και μια εγκεκριμένη έκδοση του Potenza Sport με τεχνολογία Run-Flat¹. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο όχημα να συνεχίσει την πορεία του για απόσταση έως και 80 χλμ., με ταχύτητα έως 80 χλμ./ώρα, μετά από απώλεια πίεσης του ελαστικού, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας. Η ίδια επιλογή ελαστικών είναι διαθέσιμη και για την Temerario Spyder, συνδυάζοντας πρόσφυση, ελκτική ικανότητα και άνεση στον δρόμο με την τεχνολογία Run-Flat.