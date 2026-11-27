Για πρώτη φορά παππούς έγινε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, καθώς η κόρη του, Χόλι Ράμσεϊ-Πίτι, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, τον Ολυμπιονίκη κολυμβητή Άνταμ Πίτι.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση του διάσημου σεφ στο Instagram, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τον ερχομό της εγγονής του.

«Καλώς ήρθες, δεσποινίς Δάφνη», έγραψε ο 60χρονος σεφ, καλωσορίζοντας το νέο μέλος της οικογένειας και στέλνοντας τις ευχές του στο ζευγάρι. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη γέννηση του μωρού ως το «τέλειο, πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο», ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του με τα hashtags «#παππούς και γιαγιά επιτέλους».

Η πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης Δάφνης

Την ίδια στιγμή, η Χόλι Ράμσεϊ-Πίτι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο, αποκαλύπτοντας πως η κόρη της θα πάρει το όνομα Δάφνη Τζουν Ράμσεϊ-Πίτι.

«Δάφνη Τζουν Ράμσεϊ-Πίτι, καλώς ήρθες στον κόσμο. 25/11/2026», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η νέα μαμά κρατά τη νεογέννητη κόρη της πάνω στο στήθος της, ενώ κοιτάζει τρυφερά τον σύζυγό της. Σε άλλες φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό, έχοντας στην αγκαλιά του το μωράκι του.

«Θα είσαι για πάντα το πανέμορφο κοριτσάκι μας και η μικρή αδελφή του Τζορτζ», πρόσθεσε, ευχαριστώντας παράλληλα τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τις μαίες που φρόντισαν την ίδια και το μωρό.

Η οικογένεια του Γκόρντον Ράμσεϊ

Η Χόλι είναι το δεύτερο από τα έξι παιδιά που έχει αποκτήσει ο Γκόρντον Ράμσεϊ με τη σύζυγό του, Τάνα. Ο διάσημος σεφ έχει ακόμη τη Μέγκαν, τον Τζακ, τη Ματίλντα, τον Όσκαρ και τον μικρότερο γιο τους, Τζέσι.

Για τον Άνταμ Πίτι, η μικρή Δάφνη είναι το δεύτερο παιδί του, καθώς έχει ήδη έναν γιο, τον εξάχρονο Τζορτζ, από προηγούμενη σχέση του.

Ο 31χρονος Ολυμπιονίκης και η Χόλι είναι μαζί από το 2023. Αρραβωνιάστηκαν την επόμενη χρονιά και τον Δεκέμβριο του 2025 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λαμπερή τελετή, παρουσία πολλών διάσημων καλεσμένων, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ.