Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025 σε 932.652 πολίτες.

Τα χρήματα πιστώθηκαν απευθείας στους λογαριασμούς IBAN των δικαιούχων χωρίς αίτηση ως εξής:

Ένα ενοίκιο : 926.511 δικαιούχοι. Αφορά μισθωτές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής κατοικίας για τέκνο που σπουδάζει, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

: 926.511 δικαιούχοι. Αφορά μισθωτές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής κατοικίας για τέκνο που σπουδάζει, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Δύο ενοίκια : 21.277 δικαιούχοι. Αφορά εκπαιδευτικούς, ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν για οποιοδήποτε διάστημα του 2025 εκτός της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και εκτός της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την υπηρεσία τους.

: 21.277 δικαιούχοι. Αφορά εκπαιδευτικούς, ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν για οποιοδήποτε διάστημα του 2025 εκτός της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και εκτός της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την υπηρεσία τους. Και τα δύο: 15.136 δικαιούχοι παίρνουν και τις δύο ενισχύσεις. Το ανώτατο όριο είναι 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ύψος ενίσχυσης της επιστροφής ενοικίου

Κύρια και φοιτητική κατοικία (άρθρο 70): Καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο και ισούται με το 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου του προηγούμενου έτους, μαζί με τις διαδοχικές μισθώσεις. Για την κύρια κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ τον χρόνο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για κάθε φοιτητική κατοικία φτάνει επίσης έως 800 ευρώ τον χρόνο.

(άρθρο 70): Καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο και ισούται με το 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου του προηγούμενου έτους, μαζί με τις διαδοχικές μισθώσεις. Για την κύρια κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ τον χρόνο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για κάθε φοιτητική κατοικία φτάνει επίσης έως 800 ευρώ τον χρόνο. Υπηρετούντες στην περιφέρεια (άρθρο 70Α): Καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο και ισούται με τα 2/12 του ετήσιου μισθώματος που πληρώθηκε μέσα στο 2025 για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Δεν ξεπερνά τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Υψηλότερα εισοδηματικά όρια φέτος για την επιστροφή ενοικίου

Από φέτος αυξάνονται τα όρια οικογενειακού εισοδήματος για την επιστροφή ενός ενοικίου, οπότε μπορούν να τη λάβουν περισσότεροι:

Άγαμοι : έως 25.000 ευρώ.

: έως 25.000 ευρώ. Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης : έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

: έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Ειδικές περιπτώσεις, άρθρο 70: δικαιολογητικά έως 31/12/2026

Δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλουν οι μισθωτές σε δύο ομάδες περιπτώσεων.

Η πρώτη ομάδα αφορά τον εκμισθωτή:

όταν δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (Δημόσιο),

όταν την υποβάλλει χειρόγραφα (π.χ. ανήλικοι).

Η δεύτερη ομάδα αφορά μισθωτές που:

δε θα λάβουν την ενίσχυση για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας,

θα λάβουν μικρότερο ποσό από το 1/12 του συνολικού ενοικίου του 2025, εφόσον το ποσό που πλήρωσαν έχει δηλωθεί στο Ε1, προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα και δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο,

δε θα λάβουν την ενίσχυση λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία. Αυτό αφορά φοιτητές που έχουν υποχρέωση φορολογικής δήλωσης και είναι οι ίδιοι δικαιούχοι.

Τα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την πληρωμή του μισθώματος) υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE (myaade.gov.gr). Η διαδρομή είναι: Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.

Ειδικές περιπτώσεις, άρθρο 70Α: διορθώσεις έως 31/12/2026

Κάποιοι δικαιούχοι του άρθρου 70Α ίσως δεν δουν την ενίσχυση στον λογαριασμό τους.

Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων για την περιφερειακή ενότητα υπηρέτησης, ή επειδή ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης.

Αυτοί μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE. Η διαδρομή είναι: Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια (άρθ. 70Α του ν. 5217/2025).

Εκκρεμότητες IBAN

Για 26.884 δικαιούχους, η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε. Η αιτία είναι είτε ότι δεν έχουν δηλώσει IBAN είτε ότι οι τράπεζες δεν επαλήθευσαν τον λογαριασμό που δήλωσαν.

Μπορούν να δηλώσουν ή να ενημερώσουν το IBAN τους έως 31/12/2026 στο myAADE, στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Τα ποσά θα καταβληθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμής, αφού ο λογαριασμός δηλωθεί σωστά και επαληθευτεί.