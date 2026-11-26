Νίκος Στραβελάκης - Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Τα πρώτα λόγια μετά τη διαρροή του βίντεο / Πηγή: Open

Νέες εξελίξεις έρχονται στο προσκήνιο στο OPEN, μετά τον σάλο που προκάλεσε η διαρροή του βίντεο με τον έντονο καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού».

Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο Zappit, έγινε γνωστό ότι η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Βάσω Μητρομάρα, αποχωρεί από το κανάλι.

Λίγο αργότερα, η ίδια πήρε θέση δημόσια μέσω Instagram, θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους όσον αφορά το τέλος της συνεργασίας της με το OPEN, στον απόηχο των δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για απόλυση.

Όπως τόνισε η δημοσιογράφος, η παραίτησή της υπήρξε αποκλειστικά δική της επιλογή και έγινε δεκτή από τη διοίκηση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για την καταγραφή ούτε για τη διαρροή του συγκεκριμένου υλικού.

Η ανάρτηση της Βάσως Μητρομάρα στο Instagram

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι η παραίτησή μου από τη θέση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN αποτέλεσε αποκλειστικά δική μου απόφαση, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.

Επέλεξα συνειδητά, με γνώμονα τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αρχές, για λόγους ευθιξίας που απορρέουν από τον θεσμικό μου ρόλο ως αρχισυντάκτρια και εποπτεύουσα της λειτουργίας του control room της εκπομπής, να παραιτηθώ παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξα υπαίτια για την καταγραφή και διαρροή του επίμαχου βίντεο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Η απόφασή μου αυτή αποτελεί πράξη επαγγελματικής συνέπειας, ευθιξίας και αξιοπρέπειας και μόνον. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία συνιστά διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Σε όλη την επαγγελματική μου διαδρομή έχω επιλέξει να υπηρετώ τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος, ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μου. Με τις ίδιες αδιαπραγμάτευτες αρχές επιλέγω να ολοκληρώσω και αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο.

Ευχαριστώ τη διοίκηση του OPEN για τη συνεργασία και, κυρίως, όλους τους ανθρώπους της εκπομπής, με τους οποίους μοιραστήκαμε καθημερινά αγωνίες, προκλήσεις και δημιουργικές στιγμές.

Τους εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία».

Το παρασκήνιο της διαρροής στο «10 Παντού»

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες το διαδίκτυο και οι τηλεοπτικές εκπομπές ασχολούνται έντονα με το βίντεο από τα παρασκήνια του «10 Παντού» στο OPEN, στο οποίο ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου καταγράφονται σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση σε διάλειμμα της εκπομπής.

Το απόσπασμα, παρότι δεν προοριζόταν να βγει στον αέρα, κυκλοφόρησε ευρέως και πυροδότησε έντονο σχολιασμό. Στη συνέχεια, οι δύο παρουσιαστές μίλησαν από κοινού ζωντανά στην εκπομπή, καταδικάζοντας τόσο την καταγραφή όσο και τη διαρροή της ιδιωτικής τους συνομιλίας, σε ένα κλίμα που έφερε αναταράξεις στο κανάλι.

Η μακροσκελής ανάρτηση της Βάσως Μητρομάρα