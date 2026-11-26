Μια ξεχωριστή παρουσία γεμάτη φινέτσα, δυναμισμό και προσωπικές ιστορίες υποδέχτηκε η Δέσποινα Μοιραράκη στο πλατό του Cash or Trash. Η Ειρήνη Τσερπέλη, γνωστή στα social media ως Ρενέ Πελιέ, βρέθηκε στην εκπομπή φέρνοντας μαζί της ένα κομμάτι ιταλικού design με συναισθηματική αξία, ελπίζοντας να κλείσει μια συμφωνία που θα δικαίωνε την έρευνά της.

Μια συνάντηση γεμάτη θαυμασμό και κοινά βιώματα

Από την πρώτη στιγμή, η ατμόσφαιρα ανάμεσα στη Ρενέ και την παρουσιάστρια της εκπομπής ήταν ιδιαίτερα θερμή. Η δημιουργός περιεχομένου εξέφρασε τον ειλικρινή της θαυμασμό για τη Δέσποινα Μοιραράκη, τονίζοντας πως την έχει ως πρότυπο δύναμης - μια δύναμη που η ίδια χρειάστηκε να επιστρατεύσει τα τελευταία επτά χρόνια, όταν μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας αποφάσισε να κάνει ένα «restart» στη ζωή της.

Η συζήτηση πήρε μια ακόμα πιο προσωπική τροπή όταν οι δύο γυναίκες ανακάλυψαν ένα κοινό σημείο αναφοράς: ο εν ενεργεία αξιωματικός σύζυγος της Ρενέ γνώριζε τον εκλιπόντα σύζυγο της Δέσποινας Μοιραράκη, τον Γιάννη Κοντούλη, για τον οποίο είχε μεταφέρει τα καλύτερα λόγια, προκαλώντας τη συγκίνηση της παρουσιάστριας.

Ιταλικό design του 1970 από τη Νάπολη

Το αντικείμενο που έφερε η Ρενέ ήταν μια κουνιστή πολυθρόνα, την οποία είχε αγοράσει το 2008 στην περιοχή Vomero της Νάπολης, την περίοδο που ο σύζυγός της υπηρετούσε εκεί με μετάθεση στο ΝΑΤΟ. Όπως αποκάλυψε, στη συγκεκριμένη καρέκλα νανούριζε τον δεύτερο γιο της όταν γεννήθηκε.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, ο οποίος ανέλυσε την ταυτότητα του επίπλου. Το μοντέλο ονομάζεται «Ντάντολο» (Dondolo) και σχεδιάστηκε το 1970 από τον Ιταλό σχεδιαστή Λουίτζι Γκραζέβικ (Luigi Grasivic), αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα ανάλαφρου ιταλικού design.

Διαθέτει ενιαίο ξύλινο σκελετό από οξιά, λυγισμένο με τη μέθοδο του ατμού, ενώ η πλέξη του καθίσματος είναι από καμβά. Στο κάτω μέρος φέρει την αυθεντική υπογραφή/ταμπέλα, γεγονός που της προσδίδει υπεραξία. Ωστόσο, η πολυθρόνα παρουσίαζε εμφανείς φθορές, σκισίματα και σημεία που είχαν επιδιορθωθεί πρόχειρα λόγω χρήσης.

Η εκτίμηση και η απογοήτευση

Η Ρενέ, δηλώνοντας πως στο σπίτι της κατέχει τον τίτλο του «στρατηγού» κι έχοντας κάνει τη δική της έρευνα στο διαδίκτυο, αποκάλυψε πως το επιθυμητό ποσό πώλησης ήταν τα 1.100 ευρώ.

Ο Θάνος Λούδος, λαμβάνοντας υπόψη τη γνησιότητα αλλά και τις φθορές που απαιτούν συντήρηση, εκτίμησε την πολυθρόνα στα 400 ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πιάσει κάτι παραπάνω, αλλά ξεκαθαρίζοντας πως το συγκεκριμένο κομμάτι έχει «ταβάνι». Η εκτίμηση αυτή στενοχώρησε εμφανώς τη Ρενέ, η οποία τη θεώρησε ιδιαίτερα χαμηλή.

Η «μάχη» στο δωμάτιο των αγοραστών

Με ανεβασμένη διάθεση και επιστρατεύοντας τις δεξιότητές της ως content creator, η Ρενέ παρουσίασε την πολυθρόνα στους αγοραστές σαν να απευθύνεται στο κοινό της στα social media. Η ελαφριά κατασκευή και η αισθητική της κέντρισαν αμέσως το ενδιαφέρον, με τον Δημήτρη Δεμερτζή μάλιστα να τη δοκιμάζει επιτόπου και να δηλώνει ενθουσιασμένος από την άνεσή της.

Παρά τα θετικά σχόλια για το αυθεντικό ιταλικό design, οι αγοραστές στάθηκαν ιδιαίτερα στην ταλαιπωρημένη κατάσταση του υφάσματος και του ξύλου:

Οι προσφορές ξεκίνησαν χαμηλά από τα 100 ευρώ κι ανέβηκαν σταδιακά στα 150, 200 και 230 ευρώ.

Η διεκδίκηση περιορίστηκε γρήγορα στους συλλέκτες, ανεβάζοντας την τιμή στα 300 ευρώ και φτάνοντας τελικά στην ανώτατη προσφορά των 330 ευρώ από τον Φοίβο Στρουγγάρη.

Το «όχι» και η αποχώρηση

Η τελική προσφορά των 330 ευρώ απείχε σημαντικά τόσο από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου (400 €) όσο και από τον αρχικό στόχο της Ρενέ (1.100 €). Χωρίς δεύτερη σκέψη, η ίδια απέρριψε την πρόταση, δηλώνοντας απογοητευμένη από την εξέλιξη της δημοπρασίας.

Όπως σχολίασαν οι αγοραστές μετά την αποχώρησή της, η καρέκλα είχε αρκετά «θεματάκια» συντήρησης, κάνοντας το ποσό των 1.000+ ευρώ που ζητούσε υπερβολικό για την παρούσα κατάστασή της. Έτσι, η ιταλική κουνιστή πολυθρόνα επέστρεψε σπίτι με την ιδιοκτήτριά της.

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