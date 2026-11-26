Το διαδίκτυο μάς υπενθυμίζει διαρκώς ότι πρέπει να ξέρουμε τι μας αρέσει στο σεξ, σαν να πρόκειται για κάτι που ανακαλύπτουμε μία φορά και παραμένει αναλλοίωτο για πάντα. Αν, όμως, ρωτήσεις ανθρώπους που βρίσκονται σε μακροχρόνιες σχέσεις, πιθανότατα θα διαπιστώσεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Πόσο συχνά αλλάζουν, τελικά, όσα μας προκαλούν ερωτική επιθυμία; Αυτό ακριβώς θέλησαν να διερευνήσουν ερευνητές από το Queen’s University στο Οντάριο του Καναδά.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychology & Sexuality, συμμετείχαν 343 ενήλικες, κυρίως από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το τι τους διεγείρει σεξουαλικά και το κατά πόσο αυτές είχαν μεταβληθεί με την ηλικία, τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις σχέσεις τους.

Τι επηρεάζει τις σεξουαλικές μας επιθυμίες όσο μεγαλώνουμε;

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν πέντε διαφορετικές προτάσεις σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, με τις περισσότερες μέσες βαθμολογίες να βρίσκονται περίπου στη μέση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι μεγαλύτερες αλλαγές στα ερωτικά τους θέλω συνδέονταν με τις εμπειρίες ζωής, ενώ η διάρκεια μιας σχέσης φαινόταν να έχει τη μικρότερη επίδραση.

Επιπλέον, οι νεότεροι ενήλικες, καθώς και όσοι αυτοπροσδιορίζονταν ως bisexual ή pansexual, είχαν ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι οι σεξουαλικές τους επιθυμίες είχαν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Με άλλα λόγια, όσα σε ενθουσίαζαν ερωτικά στα 25 σου μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά στα 40. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με εσένα ή τη σεξουαλική σου ζωή.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αν οι αλλαγές στις ερωτικές προτιμήσεις συνδέονται με το άγχος, την κατάθλιψη, τη σεξουαλική δυσφορία ή τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Δεν εντόπισαν κάποια ουσιαστική συσχέτιση ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες και στον βαθμό στον οποίο είχαν αλλάξει όσα προκαλούσαν ερωτική διέγερση στους συμμετέχοντες.

«Αντίθετα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ίδιες οι αλλαγές στις ερωτικές προτιμήσεις μπορεί να είναι σχετικά ουδέτερες όσον αφορά την ψυχική και σωματική ευεξία», δήλωσαν στο PsyPost η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Melody Garas, και η ανώτερη συγγραφέας, Caroline Pukall.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου