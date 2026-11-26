Ο Λευτέρης Πέτρου μας δείχνει την τέλεια συνταγή για μελομακάρονα / Βίντεο: Star

Η πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου πλησιάζει και εκτός από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση την τιμητική έχουν και οι χριστουγεννιάτικες συνταγές!

Τα παραδοσιακά μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες είναι τα γλυκά που πρωταγωνιστούν τις γιορτινές μέρες και όλη η οικογένεια δε χορταίνει να τα απολαμβάνει.

Η Κατερίνα Καραγιάννη και το Star.gr είχαν συναντήσει τον MasterChef Λευτέρη Πέτρου, ο οποίος έφτιαξε τη δική του τέλεια συνταγή για μελομακάρονα με σιρόπι και πορτοκάλι.

Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία για να φτιάξετε και εσείς τα πιο μελωμένα και λαχταριαστά μελομακάρονα.

Υλικά της συνταγής

Για τη ζύμη

75 γρ. νερό

210 γρ. ηλιέλαιο

95 γρ. χυμό πορτοκαλιού

80 γρ. άχνη ζάχαρη

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

20 γρ. μέλι

5 γρ. κανέλα σε σκόνη

3 γρ. γαρίφαλο σκόνη

165 γρ. αλεύρι μαλακό

35 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

150 γρ. σπασμένο καρύδι

Για το σιρόπι

325 γρ. νερό

500 γρ. ζάχαρη

100 γρ. σιρόπι γλυκόζης

1 ξύλο κανέλας

1 φλούδα πορτοκαλιού

150 γρ. μέλι (στο τέλος)

Εκτέλεση της συνταγής

Προετοιμασία σιροπιού

Σε κατσαρόλα, ρίχνουμε το νερό, τη ζάχαρη, το σιρόπι γλυκόζης, το ξύλο κανέλας και τη φλούδα πορτοκαλιού.

Βράζουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Ζύμη

Σε μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε τα υγρά: νερό, ηλιέλαιο, χυμό πορτοκαλιού και άχνη ζάχαρη μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.

Προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε.

Ενσωματώνουμε τα στερεά υλικά: αλεύρι, σιμιγδάλι, κανέλα, γαρίφαλο και καρύδι. Τέλος, προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού.

Ζυμώνουμε ελαφρά, όσο χρειάζεται για να ενωθούν τα υλικά – μην το παρακάνετε, γιατί η ζύμη θα κόψει.

Παίρνουμε ποσότητες περίπου 30 γρ. και πλάθουμε οβάλ σχήματα.

Πιέζουμε ελαφρά πάνω σε σχαράκι ή κουτάλα με τρύπες για να δώσουμε το χαρακτηριστικό σχέδιο.

Τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν.

Σιρόπιασμα

Μόλις βγουν τα μελομακάρονα ζεστά από τον φούρνο, τα βουτάμε στο κρύο σιρόπι.

Τα αφήνουμε να στραγγίξουν σε σχαράκι και πασπαλίζουμε με λίγο επιπλέον καρύδι.

Χρήσιμο tip: Το μυστικό για τέλεια μελομακάρονα είναι το ελάχιστο ζύμωμα, το σωστό λάδι και η αντίθεση θερμοκρασίας στο σιρόπιασμα (το ένα ζεστό, το άλλο κρύο).

Καλά Χριστούγεννα και καλή σας απόλαυση!