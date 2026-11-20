Περιμένοντας το Σαββατοκύριακο, ο Χρήστος Μοίρας έρχεται στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και δείχνει μία απλή, καθημεριή και πεντανόστιμη συνταγή. Δείχνει ταμυστικά του πέστο και φτιάχνει Ριγκατόνι με πέστο ρόκας και κοτόπουλο
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Τυρόπιτα με φύλλο κανταΐφι, μία συνταγή για τον απόλυτο γευστικό συνδυασμό
Υλικά
- 400 γρ ριγκατόνι
- 400 γρ στήθος κοτόπουλο
- 1 burrata
- 80γρ ρόκα
- 20-25 φύλλα βασιλικού
- 40γρ parmigiano reggiano
- 15γρ pecorino
- 40γρ φυστίκι Αιγίνης ή αμύγδαλο
- 1 σκελίδα σκόρδο
- ξύσμα από 1 λεμόνι
- 1 κ.γ. χυμό λεμονιού
- 100ml ελαιόλαδο
- 200γρ ντοματίνια
- αλάτι
- μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
- Σε μπλέντερ προσθέτω τη ρόκα, τον βασιλικό, το φυστίκι Αιγίνης, το σκόρδο, το Parmigiano Reggiano, το Pecorino, τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού.
- Αλατοπιπερώνω και χτυπάω προσθέτοντας σταδιακά το ελαιόλαδο μέχρι να δημιουργηθεί ένα δεμένο πέστο.
- Κόβω το κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές, αλατοπιπερώνω και σοτάρω σε αντικολλητικό τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και να ψηθεί εσωτερικά.
- Προσθέτω τα ντοματίνια κομμένα στη μέση και σοτάρω για λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.
- Βράζω τα rigatoni σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατάω λίγο από το νερό του βρασμού και τα μεταφέρω στο τηγάνι με το κοτόπουλο και τα ντοματίνια.
- Προσθέτω το πέστο και λίγο από το νερό των ζυμαρικών, ανακατεύοντας μέχρι να δημιουργηθεί μια κρεμώδης σάλτσα που θα αγκαλιάσει τα ζυμαρικά.
- Σερβίρω με τη burrata στο κέντρο, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, λίγο επιπλέον ξύσμα λεμονιού και ψιλοκομμένο φυστίκι Αιγίνης.