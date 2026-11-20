Τι απομένει από έναν ηθοποιό όταν η αυλαία πέσει, τα φώτα σβήσουν και το κοινό έχει φύγει; Ποιος βρίσκεται τελικά πίσω από τους ρόλους, τα κοστούμια, τις λέξεις, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μιας ολόκληρης ζωής;

Το «Κύκνειο Άσμα» του Άντον Τσέχωφ, ένα από τα πιο βαθιά και συγκινητικά θεατρικά κείμενα για την τέχνη του ηθοποιού, παρουσιάζεται για πέντε μόνο παραστάσεις στο Θέατρο OLVIO, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Νίκου Χατζηπαπά.

Ένας ηλικιωμένος ηθοποιός βρίσκεται μόνος μέσα σε ένα άδειο θέατρο, μετά το τέλος της παράστασης. Η νύχτα έχει προχωρήσει. Η πλατεία είναι σκοτεινή. Η σκηνή, όμως, παραμένει ακόμη ζωντανή.

Μέσα σε αυτό το παράξενο μεταίχμιο ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη μνήμη, ο ηθοποιός αρχίζει να ξανασυναντά τους ρόλους της ζωής του. Ρόλους που έπαιξε, ρόλους που ονειρεύτηκε, ρόλους που ίσως δεν πρόλαβε ποτέ να παίξει.

Ο Σαίξπηρ, ο Τσέχωφ, οι μεγάλες μορφές του θεάτρου επιστρέφουν μέσα από αποσπάσματα, χειρονομίες, σιωπές και μνήμες. Όμως σταδιακά οι ρόλοι παύουν να είναι απλώς θεατρικά πρόσωπα. Γίνονται θραύσματα μιας ζωής.

Το θέατρο μετατρέπεται σε τόπο εξομολόγησης. Και ο ηθοποιός βρίσκεται μπροστά στο πιο δύσκολο ερώτημα: όταν αφαιρεθούν όλοι οι ρόλοι, τι απομένει από τον άνθρωπο που τους ερμήνευσε;

Η παράσταση προσεγγίζει το τσεχοφικό έργο ως μια υπαρξιακή διαδρομή πάνω στη μνήμη του ηθοποιού, τη φθορά του χρόνου, τη μοναξιά, την ανάγκη για αναγνώριση και τη μυστηριώδη σχέση ανάμεσα στη ζωή και στη σκηνή.

Στο «Κύκνειο Άσμα», η σκηνή δεν είναι απλώς ο χώρος όπου κάποιος υποδύεται έναν άλλο άνθρωπο. Είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός ανθρώπου που προσπαθεί, μέσα από τους ρόλους του, να καταλάβει ποιος υπήρξε ο ίδιος.

Η κριτική

Ο κριτικός θεάτρου Λέανδρος Πολενάκης, γράφοντας στην εφημερίδα «Η Αυγή», σημειώνει για την παράσταση:

«Στο μονόπρακτο “Κύκνειο άσμα” είδαμε ένα υπαρξιακό δράμα ενός ηλικιωμένου ηθοποιού που τώρα εργάζεται ως υποβολέας, που ξεχνιέται στο θέατρο μετά το τέλος της τελευταίας παράστασης και που, μεθυσμένος, αρχίζει να θυμάται όλους τους ρόλους που έπαιξε ή δεν έπαιξε στην καριέρα του και να τους παίζει με φανταστικούς θεατές εμάς, το κοινό. Ποιος είναι ο αληθινός πίσω από την τριπλή “μάσκα”, ρόλος, ηθοποιός, άνθρωπος; Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, επειδή ο παλαίμαχος θεατρίνος θα το πάρει στο τέλος μαζί του. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο ο μεγάλος ηθοποιός μας και σκηνοθέτης προσεγγίζει και δίνει τραγικά το πρόσωπο του πρωταγωνιστή, με αφαίρεση και απόσταση, μπρεχτικά και σολωμικά, με λογισμό και με όνειρο…»

Λέανδρος Πολενάκης — Η Αυγή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ — Άντον Τσέχωφ

Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Νίκος Χατζηπαπάς

Κοστούμι: Βεστιάριο «Σημεία Όψης» Μάγκυ Μοτζολή

Επικοινωνία: Μαρία Τότσκα

Φωτογραφίες: Μαριλένα Αναστασιάδου

Παραγωγή: Helix Action Theatre

Μόνο για 5 παραστάσεις

19 Νοεμβρίου | 26 Νοεμβρίου | 3 Δεκεμβρίου | 10 Δεκεμβρίου | 17 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20:00

Διάρκεια: 50’

Τιμές εισιτηρίων: 14 Ευρώ κανονικό & 12 Ευρώ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65, ΑμεΑ)

Ατέλεια 5€ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση)

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Αθήνα

