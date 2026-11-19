Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ευκαιρίες που φέρνει.
Ύστερα από μια πιεστική εβδομάδα γεμάτη εντάσεις και αναποδιές, η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο φέρνουν μια ανάσα αισιοδοξίας και ελπίδας μέσα στο χάος, που επικρατεί.
Ποια ζώδια θα είναι τα τυχερά που θα το απολαύσουν περισσότερο;
Ποιοι θα κάνουν σχέδια για το μέλλον και θα θέσουν επαγγελματικούς στόχους;
Ποιοι θα έχουν ευκαιρίες να αλλάξουν παραστάσεις και να οργανώσουν εκδρομές και μικρές αποδράσεις;
Ποιοι ευνοούνται στα ερωτικά και ποιοι θα περάσουν αξέχαστες στιγμές με φίλους ή την οικογένειά τους;
Ποιοι θα βάλουν τάξη στο χάος και ποιοι θα αφήσουν στην άκρη τα «πρέπει», επιλέγοντας να διασκεδάσουν και να το «ρίξουν έξω»;
Stars System, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!
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