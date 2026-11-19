H Δανάη Μπάρκα έκλεισε τα 34 της χρόνια και το γλέντησε με την ψυχή της, μαζί με τον σύζυγο, την οικογένειά της και τους αγαπημένους της φίλους.

H ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε στο instagram ένα carousel φωτογραφιών από το party γενεθλίων της κι έγραψε στη λεζάντα: «34 και χαρούμενη 🎂✨🧿 Σας υπερευχαριστώ για τις ευχές! Εύχομαι για όλους μας υγεία και ό,τι γίνεται να έχει μόνο θετική έκβαση! Όλα να γίνονται για τους σωστούς λόγους και πάντα να έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε, μας αγαπούν, μας σέβονται, μας τιμούν, αλληλοθαυμαζαστε και όλα είναι αμοιβαία! Υγεία, αφθονία, χαρές, χορούς και αγκαλιές! Σας ευχαριστώ και πάλι για τα άπειρα μηνύματα!».

Το πάρτι έγινε στο σπίτι του ζευγαριού κι είχε τα πάντα. Μπαλόνια, λουλούδια, φαγητό, σημαιάκια και δύο υπέροχες τούρτες. Στη μία βλέπουμε να γράφει: «Thank u universe», με τη Δανάη να ποζάρει δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δανάη Μπάρκα: Το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της/ instagram

Η μαμά της, Βίκυ Σταυροπούλου και ο δεύτερος μπαμπάς της, όπως αποκαλεί τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη η Δανάη Μπάρκα, γιόρτασαν μαζί με το κορίτσι τους.

Δανάη Μπάρκα: Το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της/ instagram

H ηθοποιός μάλιστα, έκανε είσοδο στο πάρτι της κόρης της με καντάδα, καθώς έπαιζε ακορντεόν ο Παναγιώτης Τσεβάς.

Δανάη Μπάρκα: Το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της/ instagram

Η εορτάζουσα που είναι περίπου στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της τους υποδέχτηκε, χορεύοντας!

Δανάη Μπάρκα: Το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της/ instagram

Όσον αφορά στη δεύτερη τούρτα... πρόκειται για ένα χιουμοριστικό σχέδιο που ονομάζεται συχνά peeking baby cake. Στο λευκό φόντο υπήρχε γραμμένη με σοκολάτα η φράση «HELLO I'M HERE» και στη μέση της τούρτας μια λωρίδα από ζαχαρόπαστα στο χρώμα της μέντας. Από το άνοιγμα στο κέντρο φαίνονταν δύο μικρά ματάκια και δαχτυλάκια, σαν να κρυφοκοιτάζει το μωρό. Γύρω από τη βάση και την επιφάνεια υπάρχουν μικρά λουλούδια σε ροζ και κίτρινο χρώμα, καθώς και λευκά κεράκια.

Δανάη Μπάρκα: Το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της/ instagram

Πάντως, οι επιλογές των χρωμάτων μάλλον δεν αποκαλύπτουν κάτι για το φύλο του μωρού. Το ανοιχτό πράσινο, το λευκό και το κίτρινο είναι κλασικές ουδέτερες επιλογές και δείχνουν ότι μάλλον οι γονείς θέλουν να το κρατήσουν για έκπληξη.

Δανάη Μπάρκα: Το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της/ instagram

Το σβήσιμο των κεριών στην τούρτα της Δανάης Μπάρκα συνοδεύτηκε και με ένα τρυφερό φιλί στον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.