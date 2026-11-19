Σοκ προκάλεσε στη Φλώρινα το περιστατικό με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε 10 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όταν ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ αποκολλήθηκε από το έδαφος λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και έπεσε πάνω στο όχημα. Το συμβάν έγινε περίπου στις 8:30 το πρωί, την ώρα του σχολικού δρομολογίου, ενώ ο οδηγός ενημέρωσε άμεσα το ΚΤΕΛ και την αστυνομία. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαίρης Τζώρα για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι που, όπως αναφέρθηκε, ενδέχεται να έφταναν ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ. Η κολώνα χτύπησε αρχικά το παρμπρίζ του σχολικού και στη συνέχεια κατέληξε στο εσωτερικό του λεωφορείου, σπάζοντας τζάμια και καταλήγοντας σε κάθισμα.

Καθοριστικό στοιχείο στην έκβαση του περιστατικού ήταν ότι στις μεσαίες θέσεις, εκεί όπου κατέληξε η κολώνα, δεν κάθονταν μαθητές. Τα παιδιά βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις του οχήματος. Παράλληλα, αποφεύχθηκαν ακόμη πιο επικίνδυνες συνέπειες, καθώς τα καλώδια δεν ενώθηκαν και δεν προκλήθηκε βραχυκύκλωμα.

Μετά το περιστατικό, οι 10 μαθητές και ο οδηγός παρέμειναν σε κατάσταση σοκ. Τα παιδιά δεν πήγαν σχολείο την επόμενη ημέρα, ενώ και ο οδηγός δε βγήκε από το σπίτι του.

Καταγγελίες στη Φλώρινα για τις κολώνες της ΔΕΗ στις σχολικές διαδρομές

Το συμβάν άνοιξε νέα συζήτηση στη Φλώρινα για την κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης στις διαδρομές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι οι ξύλινες κολώνες είναι σε κακή κατάσταση, ενώ Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων από γειτονικό χωριό εξέδωσε ανακοίνωση καταγγελίας.

Στην ανακοίνωση, οι γονείς εκφράζουν την ανησυχία και τον φόβο τους και ζητούν να γίνει συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης στους δρόμους όπου πραγματοποιούνται σχολικές μεταφορές. Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά το περιστατικό που, όπως περιγράφεται από κατοίκους της περιοχής, θα μπορούσε να έχει πολύ πιο βαριά κατάληξη.

Για το περιστατικό μίλησε και ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ του νομού, ο οποίος δήλωσε: «Ήταν μια άτυχη στιγμή. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Είχαμε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου για να κάνουμε την μεταφορά την πρωινή όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ξαφνικά αποκολλήθηκε μία κολώνα της χτύπησε το αυτοκίνητο στον παμπρίζ, τους έκανε κάποιες σβούρες και πήγε καρφώθηκε από την ακριβώς απέναντι πλευρά σε ένα κάθισμα μέσα στο λεωφορείο».