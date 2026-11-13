Ένα παιδί μόλις 2,5 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που συνέβη χθες το απόγευμα Πέμπτης (12/11) στην Τερψιθέα της Λάρισας, όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε με τον πατέρα του, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο σχολικό λεωφορείο.

Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατέφτασε άμεσα και οι διασώστες ανέσυραν τόσο το παιδί όσο και τον πατέρα του που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τροχαίο Λάρισα: Διασωληνώθηκε το 2,5 ετών παιδί

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του μικρού παιδιού. Την ίδια ώρα, ο 30χρονος πατέρας του νοσηλεύεται με συντριπτικά κατάγματα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το εμπρόσθιο τμήμα του επιβατικού αυτοκινήτου μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο όχημα επέβαιναν ο πατέρας και το μικρό παιδί, το οποίο καθόταν σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος.

Αναφορικά με τους μαθητές που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σημείο της σύγκρουσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με άλλο όχημα.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται.