Ανατροπή στο τροχαίο στην Καλλιθέα - «Δεν υπήρξε εγκατάλειψη»

Διευκρινίσεις και νέα στοιχεία από την Ελληνική Αστυνομία

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Ελλαδα
Πηγή: ΑΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Τροχαίο Στην Καλλιθέα
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Αλλάζουν τα δεδομένα για το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Καλλιθέα, με μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη και ελαφρά έναν άνδρα και ακόμα μια γυναίκα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανάκριση της Τροχαίας. Όπως διευκρινίστηκε από την Αστυνομία, δεν υπήρξε εγκατάλειψη όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, αλλά ο άνδρας που αναζητούνταν είναι και αυτός τραυματίας.

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα: Σοβαρά τραυματισμένη 35χρονη

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από τον τόπο του ατυχήματος, όπως είχε γίνει γνωστό από την ΓΑΔΑ, ανατράπηκε μοτοσικλέτα και η επιβάτιδα τινάχτηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου την παρέσυρε διερχόμενο ΙΧ με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά, ενώ ο οδηγός πήρε το δίκυκλο και εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την Τροχαίας Καλλιθέας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ, προέκυψαν τα εξής:

Γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα το δίκυκλο, το οποίο οδηγούσε τελικά η κοπέλα, ηλικίας 27 ετών και συνεπιβάτη τον 37χρονο, ενώ κινείτο επί της λεωφόρου Αμφιθέας με κατεύθυνση από την οδό Δοϊράνης προς Ποσειδώνος, κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Συγγρού εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα οδηγός και επιβάτης να τιναχτούν στο αντίθετο ρεύμα, όπου χτύπησαν πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μια 35χρονη.

Η 27χρονη οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ ο 37χρονος μετέβη ιδιωτικά στο 251 Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ελαφρά τραυματίστηκε και η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου.

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