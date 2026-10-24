Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα: Σοβαρά τραυματισμένη 35χρονη

Εκτινάχτηκε στο αντίθετο ρεύμα και παρασύρθηκε από ΙΧ

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλλιθέα, με μία 35χρονη γυναίκα να τραυματίζεται. Για την υπόθεση προσήχθη αργότερα ένας 37χρονος, ο οποίος εξετάζεται από τις Αρχές ως ύποπτος για την εγκατάλειψη του σημείου.

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Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, στο ύψος της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου Συγγρού, όταν μία μηχανή με δύο επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη μηχανή επέβαιναν ένας άνδρας που οδηγούσε το δίκυκλο και μία 35χρονη γυναίκα.

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Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, η μηχανή ξέφυγε από την πορεία της, προσέκρουσε στο κράσπεδο του δρόμου και ανατράπηκε. Από την πτώση, η 35χρονη εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε μία ακόμη γυναίκα, ηλικίας 35 ετών.

Από τη σύγκρουση, η επιβάτιδα της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

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Ελαφρά τραυματίστηκε και η οδηγός του ΙΧ.

Μετά το ατύχημα, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να πήρε το δίκυκλο και να απομακρύνθηκε με ταχύτητα από το σημείο, χωρίς να παραμείνει εκεί. 

Αργότερα προσήχθη ένας 37χρονος άνδρας, ο οποίος εξετάζεται ως ύποπτος για την εγκατάλειψη μετά το τροχαίο. 

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Η Τροχαία Καλλιθέας συνεχίζει την έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, καθώς και οι ακριβείς ευθύνες των εμπλεκομένων.

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