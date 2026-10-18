Σφοδρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Ένας σοβαρά τραυματίας

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αττική Οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας στη Μεταμόρφωση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο.

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Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και δύο επιβατικά οχήματα. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός του βαρέος οχήματος —ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας— εκτινάχθηκε από την καμπίνα και κατέληξε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές του Προαστιακού.

star troxaio

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:00. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τον οδηγό τραυματισμένο πάνω στις γραμμές, τον απεγκλώβισαν με ασφάλεια και τον παρέδωσαν σε σωστικό συνεργείο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

 

 

Η εικόνα στους δρόμους

Το ατύχημα προκάλεσε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, με την Αστυνομία να προχωρά σε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στην έξοδο προς Λαμία - Πειραιά, καθώς και στην είσοδο από τη Λ. Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κίνηση των οχημάτων στο κυρίως ρεύμα προς Αεροδρόμιο έχει πλέον αποκατασταθεί μερικώς, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται από τη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, ενώ η αριστερή παραμένει αποκλεισμένη.

Προβλήματα και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Η πτώση του οδηγού στις γραμμές επέβαλε την άμεση διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ.

Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, ακυρώθηκαν τμήματα διαδρομών συγκεκριμένων αμαξοστοιχιών (όπως η 4216 στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα και η 1217 στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς). Παράλληλα, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών εκτελούνται με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις, ενώ για την εξυπηρέτηση των επιβατών επιστρατεύτηκαν λεωφορεία έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

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