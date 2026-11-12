Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας μετά την κατάρρευση τμήματος κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη 32.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ακατοίκητο ακίνητο, στο οποίο φέρεται να πραγματοποιούνται εργασίες ανακατασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τμήμα του κτιρίου υποχώρησε προς την εσωτερική πλευρά του ακάλυπτου χώρου, έπειτα από κατάρρευση τοίχου.

Φωτογραφίες από το σημείο / Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές εκτροπές στην περιοχή, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση.