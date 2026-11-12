Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας - Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου

Έκλεισε η κυκλοφορία στην οδό Κολοκοτρώνη

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Κατάρρευση Τμήματος Κτιρίου Στην Οδό Κολοκοτρώνη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη 32 στο κέντρο της Αθήνας.
  • Το κτίριο ήταν ακατοίκητο και πραγματοποιούνταν εργασίες ανακατασκευής.
  • Η κατάρρευση προήλθε από την υποχώρηση τοίχου προς την εσωτερική πλευρά.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργεία του Δήμου Αθηναίων.
  • Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται.

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας μετά την κατάρρευση τμήματος κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη 32.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ακατοίκητο ακίνητο, στο οποίο φέρεται να πραγματοποιούνται εργασίες ανακατασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τμήμα του κτιρίου υποχώρησε προς την εσωτερική πλευρά του ακάλυπτου χώρου, έπειτα από κατάρρευση τοίχου.

Κατάρρευση κτιρίου

Φωτογραφίες από το σημείο / Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Κατάρρευση κτιρίου στην Κολοκοτρώνη

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές εκτροπές στην περιοχή, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

 

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