Κατερίνα Κόκλα: Σπάνια βραδινή έξοδος με τον γιο της, Αναστάση Αρναούτογλου

Ο 13χρονος έχει ψηλώσει πολύ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Κόκλα και ο γιος της, Αναστάσης Αρναούτογλου, παρευρέθηκαν σε fashion show του Paris Valtadoros στο Telekom Center Athens.
  • Η Κόκλα εντυπωσίασε με μαύρο βελούδινο φόρεμα, ενώ ο Αναστάσης επέλεξε casual εμφάνιση με t-shirt και παντελόνι.
  • Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλές επώνυμες προσωπικότητες της ελληνικής showbiz.
  • Η Κατερίνα γιόρτασε πρόσφατα τα 13α γενέθλια του γιου της, μοιράζοντας τη χαρά της στα social media.
  • Η Έλενα Ασημακοπούλου έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με ασπρόμαυρο κοστούμι.

Μια λαμπερή βραδιά γεμάτη μόδα και δημιουργικότητα έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens, όπου ο καταξιωμένος σχεδιαστής Paris Valtadoros παρουσίασε το νέο του fashion show. Πλήθος επωνύμων από τον χώρο της ελληνικής showbiz, της τηλεόρασης και της μόδας έδωσε το «παρών» για να τιμήσει τον σχεδιαστή και να απολαύσει από κοντά τις δημιουργίες του.

Τις εντυπώσεις, ωστόσο, έκλεψε η σπάνια δημόσια εμφάνιση της Κατερίνας Κόκλα, η οποία βρέθηκε στην εκδήλωση συνοδευόμενη από τον 13χρονο γιο της Γρηγόρη Αρναούτογλου, Αναστάση Αρναούτογλου.

Μαμά και γιος πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό έχοντας στο πλευρό τους την Έλενα Ασημακοπούλου.   

κοκλα

Για τη λαμπερή βραδιά, η Κατερίνα Κόκλα επέλεξε μια άκρως κομψή και διαχρονική εμφάνιση, φορώντας ένα μακρύ, εφαρμοστό, μαύρο βελούδινο φόρεμα με μακριά μανίκια, το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο clutch τσαντάκι και διακριτικά σκουλαρίκια.   

Στο κέντρο, ο 13χρονος Αναστάσης –ο οποίος έχει ψηλώσει πολύ– προτίμησε ένα άνετο, casual look, φορώντας ένα μαύρο t-shirt με διακριτικό print τίγρης γνωστού bramd, σκούρο γκρι παντελόνι και καφέ-λευκά sneakers.   

Από την πλευρά της, η Έλενα Ασημακοπούλου, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα ιδιαίτερο κοστούμι με γεωμετρικά ασπρόμαυρα μοτίβα, τονίζοντας τη μέση της με μια φαρδιά μαύρη ζώνη και κρατώντας επίσης μαύρο clutch.   

Ανάμεσα στους υπόλοιπους λαμπερούς καλεσμένους που παρακολούθησαν το show του Paris Valtadoros ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Ρία Ελληνίδου, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Μελίνα Ασλανίδου και η Εύη Φραγκάκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από λίγες ημέρες, η Κατερίνα Κόκλα γιόρτασε τα 13α γενέθλια του γιου της, με τον Αναστάση να αφήνει επίσημα πίσω του την παιδική ηλικία και να κάνει τα πρώτα του βήματα στην εφηβεία. Η περήφανη μαμά είχε μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα και συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη σύντομη, αλλά γεμάτη συναίσθημα αφιέρωση: «Η ζωή μου όλη».

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΛΑ
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
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