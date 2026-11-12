Μετρό: Πτώση Ατόμου Στις Ράγες Στον Σταθμό Ηλιούπολη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) μετά από πτώση μίας γυναίκας στις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη» στο ρεύμα προς Ανθούπολη. Πρόκειται για μία 35χρονη, η οποία ανασύρθηκε λίγο μετά τις 15:00 χωρίς τις αισθήσεις της,

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 14:10 και επιχείρησε με οκτώ πυροσβέστες και τρία οχήματα. Η 35χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη-Ελληνικό.

Έχουν κλείσει οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ: «Κλειστοί προσωρινά οι σταθμοί του μετρό Ηλιούπολη και Άλιμος, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη – Η κυκλοφορία στη γραμμή 2 διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό»..