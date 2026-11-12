Ηλιούπολη: Χωρίς αισθήσεις η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό

Κλειστοί οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Πρώτη Δημοσίευση: 12.11.26, 14:32
Μετρό: Πτώση Ατόμου Στις Ράγες Στον Σταθμό Ηλιούπολη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στο μετρό Ηλιούπολης μετά από πτώση 35χρονης γυναίκας στις γραμμές.
  • Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14:10 και επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
  • Κλειστοί οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξάγεται μόνο σε συγκεκριμένα τμήματα.
  • Η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε ότι η πτώση σχετίζεται με απόπειρα αυτοκτονίας.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) μετά από πτώση μίας γυναίκας στις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη» στο ρεύμα προς Ανθούπολη. Πρόκειται για μία 35χρονη, η οποία ανασύρθηκε λίγο μετά τις 15:00 χωρίς τις αισθήσεις της,

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 14:10 και επιχείρησε με οκτώ πυροσβέστες και τρία οχήματα. Η 35χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη-Ελληνικό.

Έχουν κλείσει οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος. 

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ: «Κλειστοί προσωρινά οι σταθμοί του μετρό Ηλιούπολη και Άλιμος, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη – Η κυκλοφορία στη γραμμή 2 διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό»..

 

 

 

 

 

 

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