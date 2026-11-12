Σε Christmas mood μπήκε η Βασιλική Μιλλούση, καθώς στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, όπου μένει με τον σύζυγό της, Λευτέρη Πετρούνια, και τις δύο κόρες τους.

Η πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα βίντεο από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού της αλλά και τη διαδικασία του στολισμού.

«Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, αλλά… άξιζε», έγραψε χαρακτηριστικά η Βασιλική Μιλλούση στο Instagram της, δείχνοντας πως ο στολισμός χρειάστηκε αρκετό χρόνο και προσπάθεια. Το αποτέλεσμα όμως, την αποζημίωσε.

Δες την ανάρτησή της:

Τόσο η Βασιλική Μιλλούση όσο και ο Λευτέρης Πετρούνιας, παρά το απαιτητικό καθημερινό τους πρόγραμμα, φροντίζουν να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο στις δύο κόρες τους, τη Σοφία και τη Λένια και προσπαθούν να τις κάνουν χαρούμενες με κάθε τρόπο.

Σε παλαιότερες δηλώσεις τους, μάλιστα, το ζευγάρι είχε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στον πρωταθλητισμό και την οικογενειακή ζωή.

«Ο πρωταθλητισμός είναι κομμάτι της ζωής μας αλλά προσπαθούμε να μη μεταφέρουμε τίποτα από αυτό στο σπίτι μας, να μην συζητάμε για την προπόνηση. Τον σταματάω τον Λευτέρη πολλές φορές, αν και μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας. Το σπίτι είναι χώρος ξεκούρασης, παιχνιδιού και συνάντησης της οικογένειας», είχε δηλώσει η Βασιλική Μιλλούση σε συνέδριο για τον αθλητισμό και την ψυχική ανθεκτικότητα, τον περασμένο Απρίλιο.