Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη συνοικία Φλάτμπους, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το απόγευμα της Τετάρτης. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται επτά παιδιά, ενώ τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στη Νέα Υόρκη

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κινητοποίησε εκατοντάδες πυροσβέστες και διασώστες, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

New York'ta çöken binanın enkazı altında kalan bir kişi hayatını kaybetti ⤵️ ▪️ New York'un Brooklyn kentinde çöken binanın enkazı altında kalan bir kişinin öldüğü, 12 apartman sakininin yaralandığı bildirildi ▪️ New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu açıkladı https://t.co/oJ8mYlXvE2 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 12, 2026

Το κτίριο, το οποίο είχε ανεγερθεί τη δεκαετία του 1930, κατέρρευσε λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα, κοντά στη διασταύρωση των λεωφόρων Flatbush και Bedford, στη συνοικία Φλάτμπους.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, το τριώροφο κτίσμα βρισκόταν δίπλα σε εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή νέου κτιρίου.

Από την κατάρρευση του κτιρίου στη Νέα Υόρκη δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν

Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα το κτίριο να πέσει μέσα στον παρακείμενο χώρο εκσκαφής, παρασύροντας υλικά και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

❗️ [ 🇺🇸 ÉTATS-UNIS ] 🔸 Un immeuble résidentiel de plusieurs étages s'est effondré à Brooklyn, à New York. Plusieurs morts sont à craindre et des blessés sont signalés. https://t.co/hLCMYXDfQR — Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 11, 2026

Η ακριβής αιτία της καταστροφής παραμένει άγνωστη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ εξετάζεται και η κατάσταση των γειτονικών κτιρίων.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν.

BREAKING: At least 2 people have been confirmed dead and 19 others injured, some critically, after a building collapsed in Brooklyn. A firefighter also suffered minor injuries. NYC Mayor Zohran Mamdani calls for prayers for the victims and their loved ones. Tune in to Fox News Channel for live updates. — Fox News (@FoxNews) November 12, 2026

Σύμφωνα με την επίτροπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), Λίλιαν Μπονσινιόρε, επτά παιδιά περιλαμβάνονται στους τραυματίες. Τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Rescue operations are underway after a building collapsed in Brooklyn on Wednesday, injuring multiple people, according to New York City fire officials. https://t.co/yYxWPPr1f8 https://t.co/6WE9GGTqkj — ABC News (@ABC) November 11, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιο από τα δύο θύματα που έχασαν τη ζωή τους είναι παιδί.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης, όπως και πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονταν στο γειτονικό εργοτάξιο.

Δίπλα από το κτίριο που κατέρρευσε υπήρχε εργοτάξιο, όπου εκτελούνταν εργασίες

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις αρχές, ομάδα πυροσβεστών βρισκόταν τυχαία στην περιοχή και έφτασε στο σημείο μέσα σε μόλις ένα λεπτό από την κατάρρευση.

Current scene in Brooklyn, where a three-story building has collapsed into the adjacent construction pit. At least 2 dead, 19 injured, including 7 children . Over 250 firefighters and EMS personnel responded to the scene. Crews pulled at least 4 residents from the debris, including a pregnant woman. — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) November 12, 2026

Η γρήγορη επέμβασή τους συνέβαλε στον εντοπισμό και την ανάσυρση των πρώτων θυμάτων από τα συντρίμμια.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι επτά παιδιά

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, drones και εξοπλισμό για την απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών. Σε τηλεοπτικά πλάνα καταγράφηκαν πυροσβέστες να μεταφέρουν τραυματίες με φορεία προς τα ασθενοφόρα, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

A building under construction collapses in Flatbush, Brooklyn New York. Se desploma edificio en construcción en Flatbush, Brooklyn @NEWSMAX @fox5ny @News12BK @ABC7NY @Telemundo47 @nmasunivisionNY @NBCNewYork @CBSNewYork @nypost @NYDailyNews you can use the video if you need it. https://t.co/b3XaYiOZNy — NYC Catharsis (@NYCCatharsis) November 11, 2026

Σύμφωνα με το Associated Press, περίπου 250 πυροσβέστες και αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστών που έσπευσαν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια ανθρώπους

Η αγωνία των συγγενών και των κατοίκων της περιοχής παρέμενε έντονη, καθώς οι αρχές δεν είχαν πλήρη εικόνα για το πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της καταστροφής.

🚨🇺🇸Dazed survivors climb out of the debris of collapsed Brooklyn building. Rescue efforts are still ongoing to reach more people trapped inside. At least two have died and dozens are injured. Writer: Bri https://t.co/sOX4ZUy92z — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 12, 2026

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, Τζον Εσποζίτο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι αγνοούνται συνολικά».

Όπως εξήγησε, η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι διασώστες έπρεπε να κινηθούν με προσοχή ανάμεσα στα ασταθή οικοδομικά υλικά, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κατάρρευση.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων και τη διακρίβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται.