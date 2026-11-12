Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε πολυκατοικία - 2 νεκροί, 17 τραυματίες

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη συνοικία Φλάτμπους, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το απόγευμα της Τετάρτης. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται επτά παιδιά, ενώ τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στη Νέα Υόρκη

Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στη Νέα Υόρκη

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κινητοποίησε εκατοντάδες πυροσβέστες και διασώστες, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

 

 

Το κτίριο, το οποίο είχε ανεγερθεί τη δεκαετία του 1930, κατέρρευσε λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα, κοντά στη διασταύρωση των λεωφόρων Flatbush και Bedford, στη συνοικία Φλάτμπους.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, το τριώροφο κτίσμα βρισκόταν δίπλα σε εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή νέου κτιρίου.

Από την κατάρρευση του κτιρίου στη Νέα Υόρκη δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν

Από την κατάρρευση του κτιρίου στη Νέα Υόρκη δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν

Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα το κτίριο να πέσει μέσα στον παρακείμενο χώρο εκσκαφής, παρασύροντας υλικά και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

 

 

Η ακριβής αιτία της καταστροφής παραμένει άγνωστη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ εξετάζεται και η κατάσταση των γειτονικών κτιρίων.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν.

 

 

Σύμφωνα με την επίτροπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), Λίλιαν Μπονσινιόρε, επτά παιδιά περιλαμβάνονται στους τραυματίες. Τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

 

 

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιο από τα δύο θύματα που έχασαν τη ζωή τους είναι παιδί.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης, όπως και πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονταν στο γειτονικό εργοτάξιο.

Δίπλα από το κτίριο που κατέρρευσε υπήρχε εργοτάξιο, όπου εκτελούνταν εργασίες

Δίπλα από το κτίριο που κατέρρευσε υπήρχε εργοτάξιο, όπου εκτελούνταν εργασίες

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις αρχές, ομάδα πυροσβεστών βρισκόταν τυχαία στην περιοχή και έφτασε στο σημείο μέσα σε μόλις ένα λεπτό από την κατάρρευση.

 

 

Η γρήγορη επέμβασή τους συνέβαλε στον εντοπισμό και την ανάσυρση των πρώτων θυμάτων από τα συντρίμμια.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι επτά παιδιά

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι επτά παιδιά

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, drones και εξοπλισμό για την απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών. Σε τηλεοπτικά πλάνα καταγράφηκαν πυροσβέστες να μεταφέρουν τραυματίες με φορεία προς τα ασθενοφόρα, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

 

 

Σύμφωνα με το Associated Press, περίπου 250 πυροσβέστες και αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστών που έσπευσαν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια ανθρώπους

Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστών που έσπευσαν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια ανθρώπους

Η αγωνία των συγγενών και των κατοίκων της περιοχής παρέμενε έντονη, καθώς οι αρχές δεν είχαν πλήρη εικόνα για το πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της καταστροφής.

 

 

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, Τζον Εσποζίτο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι αγνοούνται συνολικά».

Όπως εξήγησε, η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι διασώστες έπρεπε να κινηθούν με προσοχή ανάμεσα στα ασταθή οικοδομικά υλικά, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κατάρρευση.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων και τη διακρίβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται.

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