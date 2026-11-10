Αποκάλυψη Star: Ισπανικός κολοσσός πίσω από το Abeille Marengo!

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Ισπανικός όμιλος πίσω από το ρυμουλκό Abeille Marengo (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ρυμουλκό Abeille Marengo, που θα ερευνήσει την ελληνική θάλασσα, ανήκει πλέον στον ισπανικό κολοσσό Boluda, μετά την εξαγορά της γαλλικής εταιρίας Les Abeilles το 2024.
  • Ο Vicente Boluda Fos είναι ο ιδιοκτήτης της Boluda, με πάνω από 850 ρυμουλκά παγκοσμίως και κύκλο εργασιών άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
  • Ο Boluda έχει στενές σχέσεις με τουρκικά ναυπηγεία, προτιμώντας τα ναυπηγεία Sammar στη Γιάλοβα για επισκευές και νέες κατασκευές.
  • Η Boluda έχει παραλάβει πάνω από πέντε ρυμουλκά από τουρκικά ναυπηγεία τα τελευταία χρόνια.
  • Όλες οι εμπλεκόμενες εταιρίες στις έρευνες έχουν ισχυρή σύνδεση με την τουρκική οικονομία.

Μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί έκανε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.  Έως τώρα πιστεύαμε ότι το Abeille Marengo, το ρυμουλκό που θα ερευνήσει την ελληνική θάλασσα είναι γαλλικό, η αλήθεια όμως φαίνεται να είναι διαφορετική, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.    

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Όπως ανέφερε, πράγματι η «Μέλισσα της Καραϊβικής, όπως μεταφράζεται το όνομα του πανίσχυρου ρυμουλκού, ανήκε σε μία εταιρία Γαλλικών συμφερόντων, που λεγόταν Les Abeilles («οι Μέλισσες»). Η εταιρία όμως αυτή, έχει εξαγοραστεί το 2024 από τον Ισπανικό κολοσσό Boluda. Ο ιδιοκτήτης είναι ο Vicente Boluda Fos. αριστοκράτης της Βαλένθια με πάνω από 850 ρυμουλκά στην ιδιοκτησία του σε όλο τον κόσμο. Ο κύκλος των εργασιών ξεπερνά το 1 δις.

O Ισπανός Boluda Fos ελέγχει το Abeille Marengo και όχι γαλλική εταιρεία

O Ισπανός Boluda Fos ελέγχει το Abeille Marengo και όχι γαλλική εταιρεία  

«Όταν και αν ο καπετάνιος του Marengo βρεθεί σε δύσκολη θέση στην Κάσο, τον κύριο Boluda  Φος θα πάρει τηλέφωνο, από εκεί θα λάβει την τελική οδηγία» τόνισε ο διευθυντής σύνταξης του Star.

Ο Η. Παπανικολάου αποκάλυψε επίσης ότι ο κύριος Fos με την εταιρία του έχει πολύ στενή σχέση με τα τουρκικά ναυπηγεία, για επισκευή και νέες κατασκευές προτιμά τα ναυπηγεία της Sammar που βρίσκονται στη Γιάλοβα. Τα τελευταία χρόνια οι Ισπανοί έχουν παραλάβει πάνω από πέντε ρυμουλκά από τα τουρκικά ναυπηγεία. Το 2022 ο κύριος Boluda τιμήθηκε μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη με βραβείο για τη ρυμούλκηση και τη διάσωση!

«Όπως βλέπουμε λοιπόν και οι τρεις εταιρίες που εμπλέκονται με τις έρευνες και το καλώδιο έχουν ισχυρή ώσμωση με την τουρκική οικονομία, και η Meridien και η Nexus και η Boluda. Τα συμπεράσματα ας τα βγάλουν οι τηλεθεατές» κατέληξε στο σχόλιό του ο διευθυντής σύνταξης του Star.    


 

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