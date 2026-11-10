Ελληνίδα ηθοποιός: «Πέρασα δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο για έναν ρόλο»

Βρέθηκε για τις ανάγκες ενός ρόλου της

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κόρα Καρβούνη επισκέφθηκε το Δρομοκαΐτειο για δύο ημέρες στο πλαίσιο έρευνας για θεατρικό ρόλο.
  • Η ηθοποιός ενσάρκωσε κορίτσι με νοητική στέρηση και ψύχωση στην παράσταση "Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας".
  • Η εμπειρία της στο ψυχιατρικό ίδρυμα ήταν σκληρή και την επηρέασε βαθιά.
  • Συνειδητοποίησε την ευθραυστότητα της ψυχικής υγείας και την πιθανότητα να βρεθεί οποιοσδήποτε σε παρόμοια κατάσταση.
  • Συγκλονίστηκε από την λογική των ασθενών, παρά την κατάσταση τους, όπως ενός ατόμου που είχε σκοτώσει τους γονείς του.

Για τη σοκαριστική εμπειρία που έζησε όταν χρειάστηκε να επισκεφθεί το Δρομοκαΐτειο μίλησε η Κόρα Καρβούνη, καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ1, με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Η καταξιωμένη ηθοποιός, η οποία αποφοίτησε με άριστα από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 2002 και διαγράφει μια σπουδαία πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, εξήγησε ότι βρέθηκε στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο πλαίσιο της προσωπικής της έρευνας για έναν απαιτητικό θεατρικό ρόλο. Συγκεκριμένα, πέρασε δύο ημέρες δίπλα σε έναν ψυχίατρο, παρακολουθώντας τις αλληλεπιδράσεις του με τους ασθενείς.

Ελληνίδα ηθοποιός: «Πέρασα δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο για έναν ρόλο»

Όπως ανέφερε η ίδια, η επίσκεψή της στο Δρομοκαΐτειο ήταν μια πραγματικά σκληρή εμπειρία, την οποία αποφάσισε να ζήσει επειδή έπρεπε να ενσαρκώσει ένα κορίτσι με νοητική στέρηση και ψύχωση στην παράσταση Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας - έναν ρόλο που αργότερα της χάρισε το Θεατρικό Βραβείο Αθηνοράματος.

«Πήγα στο Δρομοκαΐτειο για δική μου έρευνα. Ήταν μια πραγματικά σκληρή εμπειρία. Το έκανα γιατί έπρεπε να ενσαρκώσω ένα κορίτσι με νοητική στέρηση και ψύχωση στην παράσταση Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερο έργο, χρειαζόμουν αυτή την έρευνα ώστε να καταλάβω τι ακριβώς έπρεπε να φέρω στις πρόβες για τον σκηνοθέτη μου», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η πρωταγωνίστρια βραβευμένων ταινιών όπως το «September» και δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών όπως το Αυτή η Νύχτα Μένει και το Grand Hotel, περιέγραψε πόσο βαθιά την επηρέασε η επαφή της με τους νοσηλευόμενους. Συνειδητοποίησε πόσο λεπτή είναι η γραμμή της ισορροπίας και πως αρκεί μια στιγμή για να χάσει κανείς το μυαλό του. Φεύγοντας από εκεί και μπαίνοντας στο λεωφορείο, κοιτούσε τους γύρω της και σκεφτόταν ότι ο καθένας θα μπορούσε να βρεθεί σε ένα τέτοιο ίδρυμα, ακόμα και η ίδια.

Ελληνίδα ηθοποιός: «Πέρασα δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο για έναν ρόλο»

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της εμπειρίας της ήταν ότι οι άνθρωποι που συνάντησε της μιλούσαν με απόλυτη λογική, παρόλο που στο Δρομοκαΐτειο μπαίνει κανείς μόνο με εισαγγελική εντολή. Θυμήθηκε χαρακτηριστικά ένα παιδί που της εξηγούσε με απόλυτη φυσικότητα ότι δεν έφταιγε το ίδιο για την κατάστασή του αλλά οι γονείς του, για να ενημερωθεί αμέσως μετά από τον γιατρό ότι το συγκεκριμένο άτομο είχε σκοτώσει τους γονείς του.

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ΚΟΡΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ
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ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
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ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
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ΟΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΑΣ
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