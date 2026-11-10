Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 9/11), τα μοντέλα του GNTM 7 φωτογραφήθηκαν ατομικά και σε τριάδες, αντιπροσωπεύοντας ο καθένας έναν μήνα του χρόνου και μία εποχή αντίστοιχα. Η Σταυρούλα Μαυρομάτη δεν αισθάνθηκε άνετα με το concept της γυμνής φωτογράφισης και αποφάσισε να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό.

Καλύτερη εποχή αναδείχθηκε η τριάδα των Σταυρούλα Χαλκιά, Ακύλλα Μουρίκη και Γιάννη Μαυροδόντη, ενώ για πρώτη φορά κέρδισε γυναίκα την καλύτερη λήψη, με την Άννα Σακέρι να εξασφαλίζει 1.000€ και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση. Η πιο αδύναμη προσπάθεια ήταν αυτή του Χρύσανθου Χρυσανθόπουλου, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό.

Απόψε, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, μετά τη διπλή αποχώρηση, οι 10 καλύτεροι του GNTM 7 έρχονται αντιμέτωποι με μία τελείως διαφορετική συνθήκη, στην οποία καλούνται να φωτογραφηθούν στον ρόλο ενός γονέα που κάνει multitasking, παρέα με παιδάκια και σκυλάκια, ενώ παράλληλα θα πρέπει να κρατούν καθημερινά αντικείμενα. Από το σούπερ μάρκετ της Αθήνας, στους γρήγορους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα καταστήματα του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, τα μοντέλα καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε συνθήκη.

Ποιοι θα λυγίσουν από το «βάρος» της γονεϊκότητας και ποιοι θα ανταπεξέλθουν στο challenge;

Ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανακοινώνουν στην Άννα τα πλεονεκτήματά της και, απ’ ό,τι φαίνεται, η νικήτρια της ασυλίας έχει έρθει στο set έτοιμη να τα εκμεταλλευτεί όλα στο έπακρο. Σε αυτή την ιδιαίτερη φωτογράφιση, τα μοντέλα θα έχουν ξανά στο πλευρό τους τον φωτογράφο Αντώνη Γιαμούρη.

Στο σπίτι του GNTM, βασικό θέμα συζήτησης αποτελεί η Άννα και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τα προνόμια που της δόθηκαν. Ποιοι έχουν δυσαρεστηθεί από τη στάση της; Η διατροφολόγος Κλειώ Χούπη συμβουλεύει τα μοντέλα σχετικά με τα διατροφικά trends που έχουν ουσία και εκείνα που θα ήταν προτιμότερο να αποφύγουν.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Ένα μοντέλο καταφέρνει να συνδεθεί ουσιαστικά με τους μικρούς συμπρωταγωνιστές του και φέρνει στο πλατό μία ιδιαίτερα τρυφερή λήψη. Για ένα άλλο μοντέλο, όμως, το ταξίδι του GNTM 7 ολοκληρώνεται εδώ.

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

50.000€ μετρητά

Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ

Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως

Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

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