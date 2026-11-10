Μπήλιου: Ημερήσιες προβλέψεις & η θετική όψη ανάδρομης Αφροδίτης - Άρη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου ανέλυσε τις ημερήσιες προβλέψεις για την Τρίτη 10/11, εστιάζοντας στην θετική όψη Αφροδίτης-Άρη.
  • Η ανάδρομη Αφροδίτη από τον Ζυγό σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον Λέοντα, επηρεάζοντας τις σχέσεις και τα οικονομικά.
  • Η ανάδρομη Αφροδίτη ενθαρρύνει την αυτοεξέταση στις σχέσεις και τις ισορροπίες.
  • Ο Άρης από τον Λέοντα προάγει τις προσωπικές επιθυμίες και την αναγνώριση, προσκαλώντας σε πρωτοβουλίες.
  • Η όψη μπορεί να φέρει επαφές με το παρελθόν και να ευνοήσει σταθερές σχέσεις, αρκεί να έχουν αλλάξει οι συνθήκες.

Η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System τις ημερήσιες προβλέψεις για την Τρίτη 10/11 στον απόηχο της Νέας Σελήνης που έγινε χθες. Αναφέρθηκε στη θετική όψη που σχηματίζεται σήμερα μεταξύ Αφροδίτης- Άρη και επηρεάζει όλη την εβδομάδα, επισημαίνοντας πως παρά την ανάδρομη πορεία του πλανήτη... μπορεί να φέρει κάτι θετικό. 

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για κάθε ζώδιο & πώς θα επηρεάσει το εξάγωνο ανάδρομης Αφροδίτης- Άρη

«Θα μιλήσουμε για μια ωραία όψη που έχουμε, καθώς η Αφροδίτη ανάδρομη μεν απο τον Ζυγό συναντά σε μια πολύ ωραία όψη εξαγώνου τον Άρη από τον Λέοντα. Είμαστε στον απόηχο της Νέας Σελήνης στις 13:35. Θα φύγει από τον Σκορπιό, θα προχωρήσει στον Τοξότη, είναι λίγο πιο αισιόδοξη, δεν είναι τόσο βαριά όσο ήταν στον Σκορπιό», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Μπήλιου: Ημερήσιες προβλέψεις & η θετική όψη ανάδρομης Αφροδίτης - Άρη

Μπήλιου: Εξάγωνο ανάδρομης Αφροδίτη - Άρη

«Το εξάγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης με τον Άρη, αν δεν ήταν ανάδρομη η Αφροδίτη, θα ήταν μία από τις πιο τυχερές όψεις στο κομμάτι που έχει να κάνει και με τις ερωτικές σχέσεις, γενικότερα με τις σχέσεις και με τα οικονομικά. Όμως εδώ, η Αφροδίτη ανάδρομη κόβει λίγο, ψαλιδίζει λίγο το καλό που μπορεί να φέρει. Παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να φέρει και κάτι θετικό», επισήμανε. 

Η επιρροή της ανάδρομης Αφροδίτης

Η ανάδρομη Αφροδίτη που είναι στον Ζυγό «μας βάζει στην διαδικασία να επανεξετάσουμε ουσιαστικά τι έχουμε αποδεχτεί από τους άλλους και πόσο έχουμε συμβιβαστεί στην ανάγκη μας να μην είμαστε μόνοι, να έχουμε μια σχέση, να έχουμε μια δουλειά και τελικά πόσο έχουμε κοπιάσει για να έχουμε αυτό που δε μας ικανοποιεί κιόλας στο τέλος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πάντα».

«Οι πλανήτες έχουν ένα εσωτερικό επίπεδο και πάντα όταν σχηματίζονται όψεις όπως είναι η σημερινή της Αφροδίτης με τον Άρη, μας βάζουν σε μια διαδικασία αυτοεξέτασης. Επειδή μιλάμε για την Αφροδίτη στον Ζυγό ανάδρομη, εξετάζουμε το κομμάτι των σχέσεων και τις ισορροπίες», επισήμανε.

Η επιρροή του Άρη στον Λέοντα

Ο Άρης από το Λέοντα από την άλλη πλευρά, «ασχολείται με τις προσωπικές του επιθυμίες και βέβαια την πιο σημαντική από όλες που είναι η αναγνώριση. Θέλει να αναλάβει πρωτοβουλίες, θέλει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του και δε θέλει να καταπιέζεται. Έχουμε εδώ δηλαδή μια κόντρα στην πραγματικότητα, αλλά που αυτή η κόντρα μπορεί στο τέλος να μας ωφελήσει να πάρουμε πρωτοβουλίες βλέπε Άρης, ώστε να βρούμε έναν τρόπο να μην καταπιεζόμαστε και να μην συμβιβαζόμαστε μόνο εμείς σε μία κατάσταση, είτε σε μια προσωπική σχέση είτε σε μια επαγγελματική»

Aυτή η όψη δίνει την ευκαιρία σε κάποιους να έχουν μια επαφή με ανθρώπους από το παρελθόν. Οι σταθερές σχέσεις μπορεί να ευνοηθούν

«Έτσι μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο παλιότερες σχέσεις, παλιά φλερτ, ανολοκλήρωτη έρωτες, ενώ και οι σταθερές σχέσεις μπορεί να ευνοηθούν, να τους κάνουμε κάποιες τονωτικές ενέσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι γυρίζουμε στο παρελθόν για να αναβιώσουμε
μια κατάσταση ως είχε τότε. Έτσι θα πρέπει πρώτα να σιγουρευτούμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλιώς θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που είχαμε και τότε που μπορεί να αποφασίσαμε να τελειώνουμε με μια σχέση», είπε κλείνοντας. 

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