Αποχώρηση με αιχμές από το GNTM - Χρήστος, Καρολίνα ή Χρύσανθος;

Χρύσανθος για Σταυρούλα Χ. - «Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καρολίνα εξασφάλισε την παραμονή της στο GNTM, ενώ ο Χρύσανθος αποχώρησε.
  • Ο Χρήστος παραδέχτηκε ότι είχε χαλαρώσει και χαρακτήρισε την αποχώρηση ως δυνατό χαστούκι.
  • Ο Χρύσανθος άφησε υπαινιγμούς για τη Σταυρούλα Χαλκιά, τονίζοντας τη σημασία των πράξεων.
  • Ο Ακύλλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την είσοδό του στη δεκάδα, δηλώνοντας ότι τώρα ξεκινά το πραγματικό GNTM.

Χρήστος, Καρολίνα και Χρύσανθος. Για έναν από τους τρεις, το ταξίδι στο GNTM τελειώνει σήμερα εδώ!

Ασφαλής μπορεί να αισθάνεται η Καρολίνα, αφού πήρε πρώτη τη φωτογραφία της. Έτσι, η αποχώρηση εξελίχθηκε σε ανδρική υπόθεση, με τον Χρύσανθο να βλέπει τελικά την πόρτα της εξόδου από τον διαγωνισμό.

GNTM 2026: Ο Χρύσανθος αποχώρησε μια ανάσα από τη 10άδα

GNTM 2026: Ο Χρύσανθος αποχώρησε μια ανάσα από τη 10άδα

Ο Χρήστος παραδέχτηκε ότι έχει επαναπαυτεί το τελευταίο διάστημα, χαρακτηρίζοντας το σημερινό αποτέλεσμα ως ένα δυνατό χαστούκι: «Το χρειαζόμוט αυτό το χαστούκι. Είχα κάνει μια μικρή κοιλιά στις δύο τελευταίες φωτογραφίσεις. Δεν το συνηθίζω αυτό. Απλώς είχα χαλαρώσει λίγο, είχα επαναπαυτεί. Άναψε πάλι η σπίθα μου και τα λέμε στην 5άδα».

GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»

Ο Χρύσανθος αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά από το GNTM 7, αφήνοντας υπαινιγμούς για τη Σταυρούλα Χαλκιά:

GNTM 2026: Τα πυρά του Χρύσανθου για τη Σταυρούλα

GNTM 2026: Τα πυρά του Χρύσανθου για τη Σταυρούλα

«Άκουσα ένα γέλιο δυνατό και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν η φίλη μας η Σταυρούλα η Χαλκιά. Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται. Είναι πιο ωραίο να μιλάς με τον χαρακτήρα σου και με τις πράξεις σου παρά με τα λόγια σου, γιατί όταν η εξωτερική εμφάνιση δεν συνάδει με τον κόσμο που έχεις μέσα σου είναι πολύ άσχημο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!».

Η απόλυτη ανατροπή! Η Σταυρούλα Μ. αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM

Ο Ακύλλας, τέλος, δεν έκρυψε τη χαρά του για την είσοδό του στη δεκάδα: «Επιτέλους είμαστε 10. Φτάσαμε και εδώ από τα 22 άτομα. Καιρός ήταν. Τώρα ξεκινάει όλο το πάρτι. Τώρα ξεκινάει το πραγματικό GNTM και υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σιγά-σιγά».

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7

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