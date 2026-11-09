Cash or Trash: Η Μέριλιν Μονρόε «ζωντανεύει» μέσα από μία μοναδική συλλογή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash, με τη Δέσποινα Μοιραράκη, επιστρέφει καθημερινά στο Star, προσφέροντας μοναδικές δημοπρασίες.
  • Στο επεισόδιο της 9ης Νοεμβρίου, παρουσιάζεται συλλογή αντικειμένων που σχετίζονται με τη Μέριλιν Μονρόε.
  • Δύο πωλητές, παππούς και εγγονός, διεκδικούν υψηλές προσφορές με αφίσες που έχουν κερδίσει Όσκαρ.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει εκπλήξεις, όπως ειδικές κάρτες εκκίνησης για δημοπρασίες και σχολιασμούς από τους αγοραστές.
  • Νέοι αγοραστές προστίθενται στο παιχνίδι, αλλά και η παλιά φρουρά παραμένει δυναμική.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

H oικοδέσποινα του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη 

H oικοδέσποινα του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη 

 

Σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Cash or Trash: Η Μέριλιν Μονρόε «ζωντανεύει» μέσα από μία μοναδική συλλογή

Ένα σχεδόν ολοκληρωμένο σετ που μας ταξιδεύει στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash! Οι αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές της θρυλικής Μέριλιν Μονρόε, μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στην ιστορία του κινηματογράφου, ζωντανεύουν μέσα από μια μοναδική συλλογή! Η φινέτσα, η θηλυκότητα και η προσοχή στην απόλυτη λεπτομέρεια αναδεικνύονται μέσα από τα αντικείμενα που εντυπωσιάζουν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον των πέντε αγοραστών!


Τα αντικείμενα που αποκαλύπτονται αυτή τη φορά στο δωμάτιο των αγοραστών έχουν έντονο ελληνικό άρωμα! Με χρώματα τόσο ζωντανά που μοιάζουν σαν να δημιουργήθηκαν μόλις χθες, ένα ακόμη ξεχωριστό σετ προκαλεί έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγοραστές του Cash Or Trash, διεκδικώντας υψηλές προσφορές!


Είναι πολλά τα Όσκαρ που «κουβαλούν» οι αφίσες του Παναγιώτη και του Προμηθέα. Γνωρίζοντας καλά την ιδιαίτερη αδυναμία των αγοραστών του Cash or Trash στις αφίσες, οι δύο πωλητές, παππούς και εγγονός, μπαίνουν δυναμικά στη

δημοπρασία, διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή προσφορά! Όταν η τέχνη της αφίσας συναντά την τέχνη της δημοπρασίας, το ενδιαφέρον κορυφώνεται!

Cash or Trash: Η Μέριλιν Μονρόε «ζωντανεύει» μέσα από μία μοναδική συλλογή


H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Cash or Trash: Η Μέριλιν Μονρόε «ζωντανεύει» μέσα από μία μοναδική συλλογή


Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.


H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;


Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Στο link, που ακολουθεί, θα βρείτε πληροφορίες για τους αγοραστές της εκπομπής:

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash/tag_1346


Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;


Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!


Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!


Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Νίκος Βαμβακίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions


#CashOrTrashGR #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash

https://www.star.gr/tv/press-room/

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CASH OR TRASH
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ΤΡΕΙΛΕΡ CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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