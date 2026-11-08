Στον τελικό του LINGO την Κυριακή, βρέθηκαν δύο παίκτριες. Η Ναταλία και η Παυλίνα, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με τον Νίκο Μουτσινά να τις ενθαρρύνει.

Η Ναταλία και η Παυλίνα στον τελικό του LINGO

«Καλό ατμόσφαιρα εδώ, πάντως» παρατήρησε ο Νίκος, βάζοντας τις παίκτριες στο κλίμα ενός τελικού που έμελλε να μείνει αξέχαστος. Με χιούμορ, ζεστασιά και τη γνωστή του διαθετική διάθεση, ο παρουσιαστής καθοδήγησε τις δύο παίκτριες μέσα από τους λαβύρινθους των λέξεων, τα γράμματα που «έφυγαν» και τα κρίσιμα δευτερόλεπτα του χρόνου.

Από τα «Μήλα» στα 1.355 ευρώ!

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία είχε ως πρωταγωνιστή το γράμμα Γ. Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις... ευφάνταστες απόπειρες («Γόπα», «ΓΑΠΑ»), η ομάδα βρήκε τον δρόμο της. Όταν όμως η Ναταλία και η Παυλίνα βρήκαν τη λέξη «Μήλα», το πλατό πήρε φωτιά!

LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς δε χάνει στιγμή το κέφι και το χιούμορ του!

«Είναι μήλα να παγώσω χρόνο; Μπράβο, κορίτσια μου, παγώνω χρόνο! Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία!» αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Νίκος, «παγώνοντας» το χρονόμετρο και σώζοντας την κατάσταση.

Λίγο αργότερα, με το «κοντέρ» να γράφει 1.355 ευρώ, η βάση είχε μπει με ασφάλεια. Ακόμη κι όταν το άγχος φάνηκε να τις αγγίζει, το κλίμα παρέμεινε γιορτινό.

Η μάχη του «Λ» και το κλείσιμο με χαμόγελο

Στο δεύτερο μέρος, με το γράμμα Λ, οι παίκτριες απέδειξαν γρήγορα τα αντανακλαστικά τους με λέξεις όπως «Λάμπα», «Λιώνω», «Λίγες» και «Λίθος», με τον Μουτσινά να τις αποθεώνει: «Καινούργια γράμματα, μπράβο ρε κορίτσια!». Ακόμη κι όταν το «πάσο» και οι προσπάθειες με το γράμμα Β (όπως το «Βάτος» που ξέφυγε στο τέλος) ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, η ουσία είχε ήδη κριθεί.

LINGO: 1.355 ευρώ κέρδισαν οι δύο παίκτριες

Με τελικό ποσό 1.355 ευρώ κι ασύλληπτη χημεία μεταξύ παρουσιαστή και παικτριών, ο τελικός του LINGO ολοκληρώθηκε με αγκαλιές, χειροκροτήματα και τον Νίκο Μουτσινά να αποχαιρετάει το κοινό και τα «όμορφα κορίτσια» του με το πιο ζεστό χαμόγελο.

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