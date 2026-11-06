Όσα είπε ο Νίκος Ορφανός στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα» με αφορμή την παράσταση «Μάνα Μητέρα Μαμά», στην οποία πρωταγωνιστεί

Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η θεατρική παράσταση «Μάνα Μητέρα Μαμά» και πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο θέατρο Άλμα για να την παρακολουθήσει.

Eπίσημη πρεμιέρα «Μάνα Μητέρα Μαμά» / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο έργο του Γιώργου Διαλεγμένου που σκηνοθέτησε ο Μάνος Καρατζογιάννης παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Βλαβιανός, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Τόνια Μαράκη, Νίκος Ορφανός και Σμαράγδα Σμυρναίου.

Τόνια Μαράκη-Νίκος Ορφανός-Θανάσης Βλαβιανός/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε στην πρεμιέρα πολλά γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους ήταν η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου με την κόρη της Μαρία Χάνου, οι αδελφές Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση, η Γωγώ Μπρέμπου και η Μαρία Αντουλινάκη.

Μαρία Χάνου- Θωμάς Ζάμπρας- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Όλγα Σκιαδαρέση- Νίκη Σκιαδαρέση- Θωμάς Ζάμπρας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ανδρέας Λαγός- Γιώργος Νανούρης- Νεκταρία Γιαννουδάκη- Γωγώ Μπρέμπου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σμαράγδα Σμυρναίου- Μαρία Αντουλινάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εκεί ήταν και η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου, η εγγονή του αείμνηστου συγγραφέα Λένα Νίτσου- Ψαθά και ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης.

Ειρήνη Νικολοπούλου- Νίκος Ορφανός/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τόνια Μαράκη- Λένα Νίτσου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ένα έργο εμβληματικό του Γιώργου Διαλεγμένου. Είμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και δυόμιση εβδομάδες και πάμε πάρα πολύ καλά», ανέφερε ο Νίκος Ορφανός για την παράσταση, μιλώντας στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα». Για τη σχέση με τη δική του μητέρα, ο ηθοποιός τη χαρακτήρισε «ιδιαίτερη», σημειώνοντας πως στο τέλος αυτό που πρέπει να μένει είναι η αγάπη. Ο ίδιος εξήγησε ότι είχε αντιθέσεις με τη μητέρα του όταν ο ίδιος ήταν στην εφηβεία και στα πρώτα του φοιτητικά χρόνια. «Αργότερα βρήκαμε τα πατήματά μας. Ευτυχώς, το θέατρο με έβαλε σ' έναν κόσμο που βρήκα μεγάλη αποδοχή, συνεννόηση, επικοινωνία και αγάπη», είπε.