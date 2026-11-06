Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για την απώλεια της μητέρας του, για το πώς βίωσε εκείνη την περίοδο, για την ψυχοθεραπεία που ακολουθούσε, καθώς και τους λόγους που αποφάσισε να διακόψει τις συνεδρίες.

«Τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια ασχολούμαι πολύ με το μέσα μου για να μπορέσω να βιώνω το έξω μου. Γιατί κοιτώντας προς τα πίσω, βλέπω ότι έχω δώσει πολύ "ξύλο" στον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά την καθημερινότητα και συνέλαβαν διάφορα. Έφυγε η μητέρα μου. Στα τρία χρόνια του πένθους ξεκίνησα να κάνω αυτοβελτίωση και να ασχολούμαι. Έκανα πριν ψυχολόγο για εφτά χρόνια και όταν πέθανε η μητέρα μου είπα "σταματάω". Έμεινε η ψυχολόγος», είπε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής του LINGO στη διαδικτυακή εκπομπής της Νάντιας Μπουλέ, «Wellbe by Nadia Boule».

Και συμπλήρωσε, εξηγώντας ότι πήρε αυτή την απόφαση για το λόγο ότι: «Ένιωσα ότι θα γινόταν η μάνα μου. Γιατί ήμουν με έναν ομφάλιο λώρο και έψαχνα βύσμα. Οπότε λοιπόν, αυτό που άλλαξε έχει να κάνει, πέρα από αυτό το συμβάν που ήταν σημαντικό, τον τρόπο που βλέπω τους άλλους. Είναι κάποιες φορές που εκνευρίζομαι. Τρώμε τα νιάτα μας για να πάμε να φτιάξουμε κάτι κουτάκια, να μπούμε μέσα, να νιώσουμε ασφαλείς. Άμα είσαι πάνω από το στόχο, τον μπλοκάρεις», τόνισε ο Νίκος Μουτσινάς.

«Δε μετανιώνω για πράγματα γιατί πιστεύω ότι κάθε φορά κάνω το καλύτερο που μπορώ εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις συνθήκες και τον εγκέφαλο που έχω», κατέληξε ο Νίκος Μουτσινάς.

Η μητέρα του Νίκου Μουτσινά, Φρόσω Ιστάνκο, πέθανε στις 22 Ιουλίου του 2015, σε ηλικία 59 χρόνων, έπειτα από γενναία «μάχη» με τον καρκίνο. Όπως είχε εξομολογηθεί τότε ο γνωστός παρουσιαστής: «Τώρα θέλω να είμαι μόνος μου. Δεν νομίζω ότι είμαι υπέροχη παρέα. Ούτε για τον εαυτό μου. Κάνω προσπάθεια. Είμαι στο διάστημα, δεν έχω επαφή με τίποτα σχεδόν. Πώς να σου πω; Νομίζω ότι απλά παραβρίσκομαι, δεν συμμετέχω σ’ αυτά που μου συμβαίνουν, δε το λέω με ύφος. Είναι η πραγματικότητα. Όποιος το έχει ζήσει σαν απώλεια, νομίζω μπορεί να καταλάβει. Η τάση μου είναι να είμαι μόνος μου, να είμαι κλεισμένος. Είναι βαρύ (το πένθος), δεν αντιμετωπίζεται. Ούτε νομίζω ότι το αντιμετωπίζω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω να το αντιμετωπίσω. Δεν ξέρω τι να κάνω... Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ούτε κατά διάνοια, είμαι πολύ μακριά από αυτό. Δεν θέλω να μιλάω συνέχεια για τον χαμό της μητέρας μου, αλλά επειδή πάντα μιλούσα για τη μητέρα μου, τωρα μιλάμε σε άλλη βάση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι φόβος παιδικός, είναι εγκατάλειψη. Κλαίω πολύ, πάρα πολύ. Μου έρχονται εικόνες. Δεν μπορώ να το κουμαντάρω. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για το θάνατο της μητέρας μου, όχι στα 59 της, δεν το είχα βάλει στο μυαλό, έφυγε μέσα σε 25 μέρες», είχε πει συγκινημένος ο Νίκος Μουτσινάς το 2015 στην εκπομπή «Πρωινό».