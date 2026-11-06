Μάρθα Καραγιάννη: Οι άντρες της ζωής της, ο γάμος και το παιδί που έχασε

Σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία ηθοποιός

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: finos Film
Το τελευταίο «αντίο» στην Μάρθα Καραγιάννη / βίντεο open

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Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη, η οποία υπήρξε αναμφισβήτητα μια από τις ωραιότερες γυναίκες και ταλαντούχες ηθοποιούς του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου.

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Ο Νίκος Κούρκουλος, όταν σε µια συνέντευξη ρωτήθηκε για το ποια ήταν τελικά η ωραιότερη και πιο ερωτική από τις πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηµατογράφου, είχε πει: «Ποια Καρέζη, ποια Λάσκαρη; Η ωραιότερη ήταν η Μάρθα Καραγιάννη». 

Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το έκανε σε ηλικία 16 ετών (1956) στην ταινία της Φίνος Φιλμς, "Η άγνωστος". Το μοναδικό μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη, στο οποίο η Μάρθα Καραγιάννη δεν χόρεψε ήταν το "Μερικοί το προτιμούν κρύο" γιατί αρχικά στο ρόλο της επρόκειτο να εμφανιστεί η Άννα Φόνσου και μετά η Πόπη Λάζου. Στην ταινία "Οι θαλασσιές οι χάντρες", 1967εμφανίζεται ως καθαρά κωμική ηθοποιός. Τραγούδησε πρώτη φορά στην ταινία "Καπετάνιος για κλάματα", 1960 ("Σαν φυσά το μαϊστράλι") αλλά έκανε μεγάλη επιτυχία τραγουδώντας στην ταινία "Γοργόνες και μάγκες", 1968 ("Ο άνδρας που θα παντρευτώ").

Στο θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1957 στην επιθεώρηση "Ελέφαντες και ψύλλοι" εκεί όπου γνωρίστηκε με το Γιάννη Δαλιανίδη. Την είχε δει ο Ναπολέων Ελευθερίου να χορεύει στο κέντρο "Σε λα πεν" και εκεί της έκανε την πρόταση να παίξει στη συγκεκριμένη επιθεώρηση. Έπαιξε σε επιθεωρήσεις δίπλα σε πολύ μεγ'αλπυς ηθοποιούς, ενώ το 1972 συγκρότησε δικό της θίασο και ανέβασε το "Καμπαρέ" στο θέατρο Καλουτά. Στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε ανάμεσα σε άλλα στα σήριαλ "Ο Δρόμος" του Κ. Πρεντετέρη, 1977-1980, "Μικρομεσαίοι" του Γ. Δαλιανίδη, 1992-1993 και "Επτά θανάσιμες πεθερές", 2004.

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Ο γάμος και το μωρό που έχασε 

Σε ηλικία είκοσι ετών παντρεύεται τον ποδοσφαιριστή Μίμη Στεφανάκο. «Ήταν ένας κούκλος. Ήμασταν πολύ όμορφο ζευγάρι, αλλά δυστυχώς χωρίσαμε γρήγορα. Ο γάμος μας κράτησε μόνο είκοσι δύο μήνες. Δεν ήταν εύκολο να ζήσουμε μαζί».

Όπως είχε αποκαλύψει η αιτία του χωρισμού τους δεν ήταν αυτή που οι περισσότεροι νόμιζαν. Δεν χώρισαν επειδή και οι δύο ήταν πολύ γνωστοί και καταξιωμένοι στο χώρο του ο καθένας. «Στη ζωή μας ήμασταν πολύ προσγειωμένοι, δεν νιώθαμε σταρ. Αλλά συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε μία σχέση που δεν μπορείς να τα προβλέψεις και αλλάζει η ζωή σου. Τότε είχα μείνει έγκυος. Δυστυχώς έχασα το παιδί και αυτή ήταν η αιτία που χωρίσαμε. Μετά πάγωσε η σχέση και ο γάμος μας. Μια μέρα πήγαμε εκδρομή στις Σπέτσες. Το βράδυ σηκώθηκα απ’ το κρεβάτι και πήγα στο λιμάνι περιμένοντας το πρώτο πρωινό πλοίο για να φύγουμε. Τόσο πολύ δεν άντεχα μέσα στον γάμο. Έτσι, χωρίσαμε.

Αυτή η απώλεια με επηρέασε πολύ. Μπορώ να πω ότι μου στιγμάτισε τη ζωή. Ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία. Είναι πολύ δύσκολο, όταν σου συμβεί σε τόσο μικρή ηλικία να χάνεις το παιδί σου, να καταφέρεις μετά να ξαναβρείς την ισορροπία σου», είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της. Μετά από αυτή την τραγική εμπειρία, δεν θέλησε να ξαναπροσπαθήσει να γίνει μητέρα, από φόβο μήπως συμβεί ξανά το ίδιο.

Αρκετά χρόνια αργότερα και για την ακρίβεια 14 χρόνια μετά, η δημοφιλής ηθοποιός αναζητά ζεστασιά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τη δεκαετία του ’70, Βασίλη Κωνσταντίνου. Παρά το γεγονός ότι οι φανατικοί οπαδοί την έβριζαν χυδαία, εκείνοι δεν πτοήθηκαν και έζησαν τον έρωτά τους. «Δώδεκα χρόνια ήμασταν ζευγάρι με τον Βασίλη. Αγαπηθήκαμε πολύ και γι’ αυτό μετά τον χωρισμό μας μείναμε φίλοι. Δεν γίνεται να μισήσεις κάποιον που έχεις αγαπήσει πολύ. Κι αγάπησα επίσης πολύ την οικογένεια που δημιούργησε με την εξαιρετική γυναίκα που παντρεύτηκε», εξομολογήθηκε η ηθοποιός στην ίδια συνέντευξή της. 

Η Μάρθα Καραγιάννη και ο Κώστας Βουτσάς

Ο Κώστας Βουτσάς μαζί με την Μάρθα Καραγιάννη αποτέλεσαν ένα από τα πιο δυνατά ντουέτα στις ελληνικές ταινίες του κινηματογράφου, αλλά δεν υπήρξαν ποτέ οι δυο τους ζευγάρι στη ζωή: «Η Μάρθα ήταν μεγάλο μου απωθημένο. Δεν τα είχαμε, γιατί όταν εκείνη ήταν ελεύθερη, εγώ ήμουν δεσμευμένος και όταν εγώ ήμουν ελεύθερος εκείνη είχε δεσμό. Και δεν μπορούσαμε να σμίξουμε. Γιʼ αυτό κι μείναμε πολύ φίλοι. Καρδιακοί φίλοι», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός σε συνέντευξή του

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Για τον έρωτα μετά τα 50 είχε πει…

«Δε μπορώ να μιλάω για ερωτικά θέματα σε αυτήν την ηλικία, ντρέπομαι. Δε με αφορά η ζωή των νεανικών μου χρόνων, ποιο γκόμενο είχα το 1912. Σταμάτησα να ερωτεύομαι στα πενήντα μου».

Για τα χρήματα που έβγαλε τη «χρυσή» εποχή του ελληνικού κινηματογράφου

«Φυσικά και έβγαλα. Και πήρα το σπίτι μου και έκανα τα ταξίδια μου, τα οποία μου κόστισαν όσο τέσσερα σπίτια. Γύρισα την Ασία, τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη. Αυτή όμως είναι η προίκα μου και δεν μετανιώνω. Ζω λιτά, το βλέπετε άλλωστε. Τα χρήματα που έβγαλα τα χάρηκα, τα ευχαριστήθηκα, έζησα τη ζωή μου».

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