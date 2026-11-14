Abeille Marengo: Επιστρέφει στο Ηράκλειο – Πότε θα συνεχιστούν οι έρευνες

Θα παραμείνει στο λιμάνι για 3 - 4 ημέρες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo επιστρέφει στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 17 του μήνα για αλλαγή πληρώματος και τεχνική συντήρηση.
  • Έχει ολοκληρώσει τις πρώτες μετρήσεις του βυθού για την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει Κύπρο και Κρήτη.
  • Τα αρχικά δεδομένα θα αποσταλούν στην κοινοπραξία GSI και Nexans για αξιολόγηση και σχεδιασμό διαδρομής.
  • Μετά την παραμονή στο Ηράκλειο, το σκάφος θα συνεχίσει τις έρευνες για περίπου τέσσερις μήνες.
  • Η επιλογή της διαδρομής είναι κρίσιμη για την επιτυχία του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή του γαλλικού ερευνητικού σκάφους Abeille Marengo από τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καρπάθου προς το Ηράκλειο, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων μετρήσεων του βυθού για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Κρήτη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR, το πλοίο αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι του Ηρακλείου τη Δευτέρα 17 του μηνός.

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Το ερευνητικό σκάφος έχει ήδη συλλέξει τα πρώτα δεδομένα από τον βυθό, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για την επιλογή της διαδρομής που θα ακολουθήσει το καλώδιο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Abeille Marengo: Γιατί επιστρέφει στο Ηράκλειο το γαλλικό πλοίο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, το γαλλικό σκάφος θα παραμείνει δεμένο στο λιμάνι του Ηρακλείου για περίπου 3 - 4 ημέρες.

Abeille Marengo: Τι Είναι Το Sonar System Που Χρησιμοποιεί

Η επιστροφή του συνδέεται με την προβλεπόμενη διαδικασία αλλαγής πληρώματος, η οποία πραγματοποιείται κάθε 18 ημέρες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα, στο διάστημα της παραμονής του στο λιμάνι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τεχνικής συντήρησης.

Η προσωρινή επιστροφή του στο Ηράκλειο δεν σηματοδοτεί το τέλος των υποθαλάσσιων ερευνών. Αντίθετα, αποτελεί μέρος του προγραμματισμού για τη συνέχιση των εργασιών στη θαλάσσια περιοχή.

Abeille Marengo: Τα πρώτα στοιχεία από τις μετρήσεις του βυθού

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αρχικά δεδομένα που συγκέντρωσε το επιστημονικό προσωπικό του πλοίου.

Abeille Marengo: Η ανταλλαγή μηνυμάτων με τουρκική και ελληνική φρεγάτα

Όπως μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, τα στοιχεία από τις μετρήσεις πρόκειται να αποσταλούν στην κοινοπραξία του GSI και της Nexans, η οποία είναι η ανάδοχος εταιρεία του έργου.

Η αξιολόγηση των δεδομένων θα συμβάλει στον σχεδιασμό της κατάλληλης διαδρομής για την πόντιση του καλωδίου, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του βυθού.

Abeille Marengo: Έρευνες για περίπου τέσσερις μήνες

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Ηράκλειο, το γαλλικό ερευνητικό σκάφος αναμένεται να αποπλεύσει εκ νέου με προορισμό το πεδίο των υποθαλάσσιων ερευνών.

Abeille Marengo: Ο χρόνος πιέζει το ερευνητικό σκάφος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι έρευνες του βυθού προβλέπεται να διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες.

Σε αυτό το διάστημα, το πλοίο θα πραγματοποιήσει λεπτομερή χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα, εξετάζοντας τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής. Στόχος είναι να εντοπιστεί η καταλληλότερη διαδρομή για την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η επιλογή της διαδρομής αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την εξέλιξη του έργου, καθώς πρέπει να συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου.

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