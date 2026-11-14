Μητσοτάκης: «Ρεαλιστική ελπίδα ή πειραματισμοί το δίλημμα των εκλογών»

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού στη Wall Street Journal

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STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Μητσοτάκης: Έθεσε Το Δίλημμα Των Εκλογών
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης λόγω της κρίσης του κόστους ζωής.
  • Προτείνει νέο συμβόλαιο για ανάπτυξη διπλάσια από αυτήν της ευρωζώνης, με στόχο τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση μισθών.
  • Επισημαίνει την εμπιστοσύνη ως κλειδί για την υλοποίηση υποσχέσεων προς τους πολίτες.
  • Το δίλημμα των εκλογών είναι μεταξύ ρεαλιστικής ελπίδας και πειραματισμών, σε περίοδο που απαιτεί σταθερότητα.

«Είμαστε πλέον μία χώρα που αναπτύσσεται με πολύ υψηλότερο ρυθμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Καταγράφουμε συνεχώς πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, έχουμε αποκαταστήσει τη συνολική αξιοπιστία της Ελλάδας, προσελκύουμε σημαντικές ροές ξένων άμεσων επενδύσεων. Και όλα αυτά αντανακλώνται στον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι αγορές. Σε μια εποχή που οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων βρίσκονται σε κατάσταση αναταραχής, η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τέσσερις εκ των επτά χωρών του G7. Δεν νομίζω ότι πριν από μερικά χρόνια πολλοί θα πίστευαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό», τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Wall Street Journal» και στον δημοσιογράφο Gordon Fairclough.

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«Ταυτόχρονα, δημιουργούμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στοχευμένα μέτρα στήριξης για να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους ζωής. Η κρίση του κόστους ζωής είναι πολύ πραγματική, αποτελεί την πρώτη ανησυχία των Ελλήνων» προσθέτει ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μαγική λύση και ότι στην Ελλάδα δεν επιβάλλονται μέτρα λιτότητας, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και υπάρχουν στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής στήριξης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η πρότασή του για τις εκλογές του 2027, προς τον ελληνικό λαό είναι «ένα είδος νέου συμβολαίου, στο πλαίσιο του οποίου θα θέσουμε ως στόχο την ανάπτυξη με ρυθμό τουλάχιστον διπλάσιο από αυτόν της υπόλοιπης ευρωζώνης. Αυτός είναι ο τρόπος για να μειώσουμε περαιτέρω την ανεργία, να αυξήσουμε τους μισθούς και να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ασφαλώς, αυτή η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στις επενδύσεις».

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Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι οι Έλληνες δοκιμάστηκαν πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης. «Και πιστεύω ότι αυτός ο πόνος επιδεινώθηκε σε κάποιο βαθμό από το γεγονός ότι, εν μέσω της κρίσης, εκλέξαμε μια λαϊκιστική κυβέρνηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, που συμμάχησε με την άκρα δεξιά και υποσχέθηκε στους πολίτες μαγικές λύσεις στα προβλήματά τους. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι παραλίγο να οδηγηθούμε σε πλήρη καταστροφή. Έτσι παρατείναμε, αχρείαστα, την κρίση κατά τέσσερα χρόνια» αναφέρει σημειώνοντας ότι γι’ αυτό οι Έλληνες είναι επιφυλακτικοί. «Το νέο συμβόλαιο, όμως, πρέπει να βασίζεται πρώτα απ’ όλα στην εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη χτίζεται εστιάζοντας στη λογοδοσία και διασφαλίζοντας ότι μπορείς πράγματι να το υλοποιήσεις αυτά που υπόσχεσαι στους πολίτες» τονίζει.

«Σε μακροοικονομικό επίπεδο έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις, θέλω αυτό να μετουσιωθεί σε καλύτερη ζωή για τους απλούς πολίτες» συμπληρώνει ο πρωθυπουργός.

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Τέλος αναφερόμενος στο δίλημμα των επικείμενων εκλογών ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Πιστεύω ότι το πραγματικό δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι ανάμεσα στη ρεαλιστική ελπίδα και στους πειραματισμούς, ιδίως σε μία συγκυρία κατά την οποία η σταθερότητα είναι απαραίτητη».

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