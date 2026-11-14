Μετά από μια μακρόχρονη αποχή από τα φώτα της δημοσιότητας, η Στέλλα Καλλή επέστρεψε δυναμικά στις πίστες και μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που την οδήγησαν στην αποσυρσής της.

Την απόφασή της να απομακρυνθεί συνειδητά από τη μουσική σκηνή και τη δημοσιότητα για αρκετά χρόνια εξομολογήθηκε η ίδια, καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ. Η τραγουδίστρια, που επέστρεψε πλέον δυναμικά στις νυχτερινές ζωντανές εμφανίσεις, αποκάλυψε πως είχε τεράστια ανάγκη αυτή την παύση, αφιερώνοντας τον χρόνο της στον εαυτό της, στις σπουδές και στα ταξίδια της.

Όπως εξήγησε, η αποχή της δεν ήταν τυχαία, καθώς βίωσε συμπεριφορές που την πλήγωσαν και την οδήγησαν σε θυμό:

«Το είχα ανάγκη και το έκανα (την απουσία από το τραγούδι). Εγώ στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω. Δεν με ενδιαφέρει κανένας και τίποτα. Αν εγώ αισθάνομαι ότι… ούτε η φήμη με ορίζει, ούτε αχ, πώς θα είμαι ξανά άγνωστη. Έφτασα σε ένα σημείο να βγαίνω έξω, δεν με θυμόταν κανένας. Ξέρεις πώς το απολάμβανα; Αυτό ήθελα να κάνω, αυτό έκανα. Θέλω να τραγουδάω, θα τραγουδάω. Δεν θέλω, δεν θα τραγουδάω. Τώρα θέλω και τραγουδάω και δεν θα ξαναφύγω ποτέ. Στο υπόσχομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι δέχτηκε «τρικλοποδιές» από ανθρώπους του χώρου, γεγονός που την έκανε να αποτραβηχτεί εντελώς και να κόψει τις επαφές της:

«Κοίτα, είχα κάποιες τρικλοποδιές εκείνη την περίοδο και είχα κάπως θυμώσει. Όταν δεν σε ενοχλώ και με ενοχλείς, έχω πρόβλημα. Κάποιοι με ενόχλησαν. Αυτά τα χρόνια σπούδαζα, ταξίδευα. Στο Κατάρ ήμουν που είναι ο πατέρας μου. Εκεί άραζα ένα, δύο μήνες με τον μπαμπά μου», συμπλήρωσε, εξηγώντας πώς πέρασε τα χρόνια της απουσίας της.

Κλείνοντας, η Στέλλα Καλλή αναφέρθηκε και στο κόστος που είχε η απομόνωσή της στις σχέσεις της με άλλα άτομα από τον χώρο του τραγουδιού:

«Έχασα κόσμο. Γιατί κι εγώ φταίω που αποτραβήχτηκα. Δεν θα μπορούσα να έχω φιλίες μεσ' στον χώρο. Δεν ήθελα καμία σχέση με το χώρο γενικά».