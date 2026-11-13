Γιώργος Καράβας: Οι εντυπωσιακές εικόνες από το στολισμένο σπίτι του!

Με τη Ραφαέλα Ψαρρού μπήκαν σε εορταστικούς ρυθμούς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού στολίζουν το σπίτι τους για τις γιορτές, μοιράζοντας στιγμιότυπα στα social media.
  • Η Ραφαέλα αναλαμβάνει τον στολισμό του δέντρου, ενώ ο Γιώργος φωτογραφίζει, με τη βοήθεια των παιδιών τους.
  • Η διακόσμηση περιλαμβάνει κόκκινα στολίδια, μεγάλα λουλούδια και χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά.
  • Ο Γιώργος αναφέρεται στην ταινία 'Μόνος στο Σπίτι' για να περιγράψει την ατμόσφαιρα.
  • Η οικογένεια μπαίνει σε εορταστικό κλίμα με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Η πιο μαγική εποχή του χρόνου πλησιάζει και πολλά σπίτια επωνύμων έχουν φορέσει ήδη τα γιορτινά τους.

Γιώργος Καράβας: Το υπέροχο roadtrip στο εξωτερικό με την οικογένειά του

Ένα από αυτά είναι του Γιώργου Καράβα και της Ραφαέλας Ψαρρού, με το ζευγάρι να μοιράζεται υλικό από τις προετοιμασίες με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Όπως βλέπουμε σε ένα από τα βίντεο, η Ραφαέλα Ψαρρού έχει αναλάβει τον στολισμό του δέντρου, ενώ ο αγαπημένος της εκτελεί χρέη φωτογράφου. Σε ρόλο βοηθού τα δύο υπέροχα παιδιά τους.

«Προσοχή έργα», έγραψε χιουμοριστικά το γνωστό μοντέλο, προσθέτοντας στη συνέχεια τη φράση «Την αγαπώ» συνοδευόμενη από μια κόκκινη καρδιά.

Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Το βίντεο από τις προετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Το βίντεο από τις προετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό, με το κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί στα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Στη διακόσμηση του δέντρου περιλαμβάνονται μεγάλα λουλούδια, μπάλες, φιγούρες και λαμπάκια, ενώ εξέχουσα θέση έχουν διάφορα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά που τοποθετήθηκαν στη βάση του.

Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»

Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Στόλισαν για τα Χριστούγεννα!

Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Στόλισαν για τα Χριστούγεννα!

Ο Γιώργος Καράβας θέλησε να δώσει μια πιο κινηματογραφική διάσταση στο στιγμιότυπο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό, χιόνι και Μόνος στο Σπίτι στην τηλεόραση», αναφερόμενος στην κλασική αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία.

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη και δεμένη οικογένεια, με τον Φίλιππο και την Κάλλη, να αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους. Το ζευγάρι είναι ιδιαίτερα ενεργό στα social media και δεν διστάζει να ανοίξει συχνά το σπίτι και την καθημερινότητά του στους followers του.

Χάρη στις πρόσφατες αναρτήσεις τους, πήραμε μια απολαυστική γεύση από τη γιορτινή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στον χώρο τους, με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό να ολοκληρώνεται και την οικογένεια να μπαίνει πλέον και επίσημα σε εορταστικό κλίμα!

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
 |
ΡΑΦΑΕΛΑ ΨΑΡΡΟΥ
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