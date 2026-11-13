Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Το σπρώξιμο για ένα καλύτερο πλάνο!

«Αγενής τουλάχιστον», γράφουν οι χρήστες στα social media

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Celebrities & Gossip Νεα
Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Υποψήφια έσπρωξε δύο άλλες για να έχει ένα καλύτερο πλάνο/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο από τα καλλιστεία Miss Κολομβία έγινε viral, δείχνοντας υποψήφια να σπρώχνει άλλες για να φανεί καλύτερα.
  • Η 23χρονη υποψήφια είναι γιατρός και προκάλεσε αντιδράσεις με την εγωιστική της συμπεριφορά.
  • Οι άλλες διαγωνιζόμενες δυσανασχέτησαν με την κίνησή της, χαρακτηρίζοντας την αγενή.
  • Η υποψήφια αντέτεινε ότι δεν είναι εγωκεντρική μέσω άλλου βίντεο που ανέβασε.
  • Το περιστατικό έχει προκαλέσει σάλο στα social media και στην Κολομβία.

Viral έχει γίνει στα social media ένα βίντεο με τις υποψήφιες για τα καλλιστεία Miss Κολομβία. Σε αυτό, φαίνεται μία διαγωνιζόμενη να σπρώχνει τις συνυποψήφιες της για ένα καλύτερο πλάνο. 

Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Το σπρώξιμο για ένα καλύτερο πλάνο!

Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Το σπρώξιμο για ένα καλύτερο πλάνο!

«Η 23χρονη, που εργάζεται ως γιατρός, φαίνεται στο πλάνο να προσπαθεί να μετακινήσει δύο άλλες υποψήφιες που βρίσκονται μπροστά της για να φανεί καλύτερα η ίδια. Έκπληκτες οι κοπέλες δυσανασχετούν με την κίνησή της», μετέδωσε η δημοσιογράφος διεθνών ειδήσεων Αντιόπη Σωτηρίου στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Το σπρώξιμο για ένα καλύτερο πλάνο!
Το βίντεο έχει προκαλέσει σάλο στην Κολομβία, εξαιτίας της εγωιστικής συμπεριφοράς που επέδειξε η υποψήφια. Πολλοί τη χαρακτήρισαν αγενή, τουλάχιστον. Η ίδια πάντως, ανέβασε ένα βίντεο όπου δηλώνει ότι δεν είναι εγωκεντρική.

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