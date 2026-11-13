Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Υποψήφια έσπρωξε δύο άλλες για να έχει ένα καλύτερο πλάνο/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Viral έχει γίνει στα social media ένα βίντεο με τις υποψήφιες για τα καλλιστεία Miss Κολομβία. Σε αυτό, φαίνεται μία διαγωνιζόμενη να σπρώχνει τις συνυποψήφιες της για ένα καλύτερο πλάνο.

«Η 23χρονη, που εργάζεται ως γιατρός, φαίνεται στο πλάνο να προσπαθεί να μετακινήσει δύο άλλες υποψήφιες που βρίσκονται μπροστά της για να φανεί καλύτερα η ίδια. Έκπληκτες οι κοπέλες δυσανασχετούν με την κίνησή της», μετέδωσε η δημοσιογράφος διεθνών ειδήσεων Αντιόπη Σωτηρίου στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.



Το βίντεο έχει προκαλέσει σάλο στην Κολομβία, εξαιτίας της εγωιστικής συμπεριφοράς που επέδειξε η υποψήφια. Πολλοί τη χαρακτήρισαν αγενή, τουλάχιστον. Η ίδια πάντως, ανέβασε ένα βίντεο όπου δηλώνει ότι δεν είναι εγωκεντρική.