Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ακολουθεί συστηματικά έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, τον οποίο συνδυάζει με τακτική σωματική άσκηση για να διατηρεί τη φυσική του κατάσταση. Μέσα από αναρτήσεις και συνεντεύξεις του, το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας, έχει μοιραστεί συχνά τις διατροφικές του συνήθειες και επιλογές, ενώ παράλληλα ανεβάζει αρκετά στιγμιότυπα και από τις προσωπικές του στιγμές.

Το πρωί της Παρασκευής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, το πρωινό του, μέσω ενός story στο instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα-καλημέρα. 60 γραμμάρια ρυζάλευρο, 1 μπανάνα και 10 γραμμάρια μέλι»

Τι είναι το ρυζάλευρο;

Το ρυζάλευρο είναι λεπτοαλεσμένο ρύζι που χρησιμοποιείται ευρέως στη βρεφική διατροφή, στην αθλητική διατροφή (γνωστό ως cream of rice) και στη μαγειρική ως υποκατάστατο χωρίς γλουτένη.

Αποτελείται κατά 75% έως 94% από άμυλο. Προσφέρει εύκολη και γρήγορη ενέργεια, γεγονός που το καθιστά δημοφιλές γεύμα πριν ή μετά την προπόνηση για αθλητές. Λόγω της λεπτής άλεσης και της χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, χωνεύεται πολύ εύκολα χωρίς να επιβαρύνει το στομάχι.

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