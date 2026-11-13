Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρωινό του είναι θρεπτικό και έχει τέσσερα υλικά

Συνδυάζει την μπανάνα με το μέλι, και είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram / unsplash
Μπανάνα και μέλι Αλεξάνδρου
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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ακολουθεί συστηματικά έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, τον οποίο συνδυάζει με τακτική σωματική άσκηση για να διατηρεί τη φυσική του κατάσταση. Μέσα από αναρτήσεις και συνεντεύξεις του, το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας, έχει μοιραστεί συχνά τις διατροφικές του συνήθειες και επιλογές, ενώ παράλληλα ανεβάζει αρκετά στιγμιότυπα και από τις προσωπικές του στιγμές.

Το πρωί της Παρασκευής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, το πρωινό του, μέσω ενός story στο instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα-καλημέρα. 60 γραμμάρια ρυζάλευρο, 1 μπανάνα και 10 γραμμάρια μέλι»

Αλεξάνδρου: Οι τρυφερές αγκαλιές με τον γιο του και τη Ρία Ελληνίδου

 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρωινό του είναι θρεπτικό και έχει τέσσερα υλικά

Τι είναι το ρυζάλευρο;

Το ρυζάλευρο είναι λεπτοαλεσμένο ρύζι που χρησιμοποιείται ευρέως στη βρεφική διατροφή, στην αθλητική διατροφή (γνωστό ως cream of rice) και στη μαγειρική ως υποκατάστατο χωρίς γλουτένη. 

Αποτελείται κατά 75% έως 94% από άμυλο. Προσφέρει εύκολη και γρήγορη ενέργεια, γεγονός που το καθιστά δημοφιλές γεύμα πριν ή μετά την προπόνηση για αθλητές. Λόγω της λεπτής άλεσης και της χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, χωνεύεται πολύ εύκολα χωρίς να επιβαρύνει το στομάχι. 

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρωινό του είναι θρεπτικό και έχει τέσσερα υλικά

Μέλι και Μπανάνες, η διατροφική τους αξία

  • Το μέλι και η μπανάνα αποτελούν δύο εξαιρετικές φυσικές πηγές άμεσης ενέργειας, πλούσιες σε υδατάνθρακες, αντιοξειδωτικά και βασικά μικροθρεπτικά συστατικά. Ο συνδυασμός τους προσφέρει τόσο γρήγορη τόνωση στον οργανισμό όσο και παρατεταμένο κορεσμό.
  • Το μέλι και η μπανάνα αποτελούν δύο εξαιρετικές φυσικές πηγές άμεσης ενέργειας, πλούσιες σε υδατάνθρακες, αντιοξειδωτικά και βασικά μικροθρεπτικά συστατικά. Ο συνδυασμός τους προσφέρει τόσο γρήγορη τόνωση στον οργανισμό όσο και παρατεταμένο κορεσμό
  • Η μπανάνα είναι ένα από τα πιο θρεπτικά φρούτα, ιδανικό για το νευρικό σύστημα, τους μύες και την καλή λειτουργία του εντέρου.
  • Αποτελεί εξαιρετική πηγή καλίου (περίπου 420 mg ανά φρούτο), το οποίο ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και προλαμβάνει τις μυϊκές κράμπες. Παράλληλα, παρέχει μαγνήσιο που στηρίζει τη μυϊκή χαλάρωση.
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