Βιέννη ή Πράγα; Πού να επιλέξετε να ταξιδέψετε αυτά τα Χριστούγεννα;

Εάν αναζητάτε αυτοκρατορική αίγλη και δεκάδες διαφορετικές χριστουγεννιάτικες αγορές, τότε η Βιέννη είναι ο φετινός προορισμός σας για τα Χριστούγεννα. Εάν πάλι σας μαγεύει η γοτθική, παραμυθένια ατμόσφαιρα και οι πιο οικονομικές επιλογές, τότε η Πράγα είναι η ιδανική πρόταση.

Και οι δύο πόλεις συνδυάζουν μαγικά τις γιορτές των Χριστουγέννων χαρίζοντας σε κάθε επισκέπτη την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία. Οι δύο αυτοκρατορικές πρωτεύουσες της Κεντρικής Ευρώπης φορούν τα γιορτινά τους και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε!

Χριστούγεννα στη Βιέννη

Η αυστριακή πρωτεύουσα αποτελεί τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο προορισμό αν θέλετε να ζήσετε την παράδοση της Κεντρικής Ευρώπης σε όλο της το μεγαλείο. Στη Βιέννη θα βείτε:

Ποικιλία αγορών και δραστηριοτήτων: Η Βιέννη φημίζεται για τις αριστοκρατικές και μεγάλες αγορές της. Η πιο γνωστή είναι η Christkindlmarkt στην πλατεία Rathausplatz, μπροστά στο εντυπωσιακό Δημαρχείο. Εδώ θα βρείτε εκατοντάδες πάγκους με χειροποίητα δώρα, παραδοσιακά στολίδια, γλυκά και αλμυρά εδέσματα. Η αγορά στο Schönbrunn Palace προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη εμπειρία με φόντο το ιστορικό παλάτι, ενώ η αγορά στην Maria-Theresien-Platz συνδέει δύο από τα πιο σημαντικά μουσεία της πόλης.

Πολιτισμός και συναυλίες : Μπορείτε να συνδυάσετε τις βόλτες σας με κλασικές χριστουγεννιάτικες συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους, όπως ο Καθεδρικός του Αγίου Στεφάνου ή το Παλάτι Schönbrunn

: Μπορείτε να συνδυάσετε τις βόλτες σας με κλασικές χριστουγεννιάτικες συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους, όπως ο Καθεδρικός του Αγίου Στεφάνου ή το Παλάτι Schönbrunn Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης της Βιέννης στολίζονται με εντυπωσιακούς πολυελαίους και κλασικές χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις. Η ατμόσφαιρα είναι πιο αρχοντική, με κλασική μουσική να ακούγεται συχνά στους δρόμους και τις εκκλησίες.

Χρήσιμο tip: Ιδανική περίοδος επίσκεψης: Προτιμήστε να ταξιδέψετε από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου, καθώς μετά τα Χριστούγεννα οι περισσότερες αγορές κλείνουν.

Ταξίδι για τα Χριστούγεννα στην Πράγα

Η Πράγα προσφέρει ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από χριστουγεννιάτικη καρτ ποστάλ. Είναι ιδανικός προορισμός για ρομαντικές βόλτες με τα πόδια, προσφέροντας μια πιο αυθεντική, σχεδόν μεσαιωνική, χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Μοναδικό αρχιτεκτονικό φόντο: Η Πράγα προσφέρει μια πιο παραμυθένια, γοτθική ατμόσφαιρα. Οι κύριες αγορές βρίσκονται στην Παλιά Πλατεία (Old Town Square) και στην Πλατεία Wenceslas. Αν και μικρότερες σε έκταση από τις βιεννέζικες, η γραφικότητά τους, με τα ξύλινα σπιτάκια και τα ιστορικά κτίρια γύρω, δημιουργεί μια μαγευτική εικόνα. Εδώ θα βρείτε παραδοσιακές τσέχικες χειροτεχνίες, κεραμικά και, ξύλινα παιχνίδια. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε και τη μικρότερη αλλά εξίσου γοητευτική αγορά στην Πλατεία Δημοκρατίας

Καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής : Μπορείτε να απολαύσετε πλούσιο φαγητό, τοπικές μπίρες και ατμοσφαιρικά καφέ με αισθητά μικρότερο προϋπολογισμό σε σχέση με τη Βιέννη

: Μπορείτε να απολαύσετε πλούσιο φαγητό, τοπικές μπίρες και ατμοσφαιρικά καφέ με αισθητά μικρότερο προϋπολογισμό σε σχέση με τη Βιέννη Σημεία κατατεθέν της Πράγας είναι η Παλιά Πόλη, με τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια, η Γέφυρα του Καρόλου και το Αστρονομικό Ρολόι, που μοιάζει να έχει βγει από σελίδες παραμυθιού. Οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις στην Πράγα είναι πιο παραδοσιακές, με έντονα χρώματα και χειροποίητα στολίδια. Η ατμόσφαιρα είναι πιο ζεστή και οικεία, με τον ήχο των χορωδιών και των παραδοσιακών τσέχικων τραγουδιών να πλημμυρίζει τις πλατείες.

Χρήσιμο tip: Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε από τις 25 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, οι κεντρικές αγορές στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης και την Πλατεία Βέντσεσλας παραμένουν ανοιχτές.

Πράγα ή Βιέννη; Επισκεφθείτε και τις δύο πόλεις!

Η Πράγα και η Βιέννη απέχουν περίπου 4 ώρες με το τρένο, γεγονός που τις καθιστά ιδανικό συνδυασμό. Εάν έχετε στη διάθεσή σας 5 έως 7 ημέρες, μπορείτε να πετάξετε στη μία πόλη, να μείνετε τρία ή τέσσερα βράδια και έπειτα να μεταβείτε με το τρένο στη δεύτερη για το υπόλοιπο του ταξιδιού σας.