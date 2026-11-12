Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου S-70 στην ανατολική επαρχία Μαλάτια σήμερα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
BREAKING: Military helicopter crashes in eastern Turkey, 4 soldiers died - defense ministry https://t.co/A09S7vIemA— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 12, 2026
Στην ανακοίνωση το υπουργείο τόνισε ότι τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστά.
Πλάνα από τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν ασθενοφόρα, καθώς και περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ καπνός και φλόγες βγαίνουν από τα συντρίμμια.