Καλεσμένη στην εκπομπή Studio στις 3 του ΣΚΑΪ βρέθηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, σε μια συνέντευξη καρδιάς στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια μίλησε για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις συνεργασίες της, ενώ μοιράστηκε μια βαθιά συγκινητική ιστορία ζωής που συνδέει τα παιδικά της χρόνια με τον τόπο καταγωγής της, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, άνοιξαν την κούκλα μου στο τελωνείο»

Η φιλοσοφία πίσω από τις συνεργασίες

Αναφερόμενη στον τρόπο που πορεύτηκε καλλιτεχνικά όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της αυθεντικότητας στις σχέσεις: «Σίγουρα μέσα σε μια πορεία συναντάς ανθρώπους – συνεργάτες που χαίρεσαι, χωρίς να ταιριάζεις με όλους. Πάντα όμως στη ζωή μου ήθελα, με όσους συνεργάζομαι, να παίρνω την ψύχα τους. Να τους δίνω και να μου δίνουν το καλύτερο. Έτσι πορεύτηκα».

Ο κύκλος της μοίρας: Από την παιδική ηλικία στην Αλεξάνδρεια

Η συζήτηση πήρε μια απρόσμενα φορτισμένη τροπή όταν η ερμηνεύτρια θυμήθηκε τις ρίζες της. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη (κατά κόσμον Άλκηστις-Σεβαστή Αττικιουζέλογλου) γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1954 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Έλληνες γονείς. Στις αρχές της δεκαετίας του '60, λόγω των πολιτικών και κοινωνικών αναταραχών στη χώρα, η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αίγυπτο και να εγκατασταθεί στην Αθήνα.

Η Άλκηστη Πρωτοψάλτη με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Η ίδια περιέγραψε με γλαφυρότητα μια τραυματική παιδική ανάμνηση από εκείνη τη μετάβαση: «Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, άνοιξαν την κούκλα μου στο τελωνείο. Μια σκηνή βίαια».

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, «το σύμπαν συνωμοτεί». Δεκαετίες αργότερα, η ζωή τής επεφύλασσε μια συγκλονιστική δικαίωση και έναν οριστικό συναισθηματικό κύκλο. Η καλλιτέχνιδα επέστρεψε στον τόπο που γεννήθηκε για να δώσει μια ιστορική συναυλία στη θρυλική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, σε μια βραδιά-ορόσημο. Λίγα χρόνια αργότερα, η Αίγυπτος την τίμησε επίσημα με ειδικό βραβείο για τη συνολική προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό.

Η στιγμή της απόλυτης συγκίνησης

Περιγράφοντας την απονομή αυτού του βραβείου στην Αλεξάνδρεια, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ομολόγησε πως η φόρτιση ήταν τόσο έντονη που λύγισε: «Γι’ αυτό πιστεύω ότι το σύμπαν συνωμότησε να σβήσει όλο αυτό που είχε συμβεί. Ήταν μια συγκλονιστική βραδιά. Θυμάμαι ότι είχα ετοινάσει τον λόγο μου στα αγγλικά, ήμουν τέλεια προετοιμασμένη, ανεβαίνω πάνω και μου δίνουν το βραβείο [...] Και είναι αυτό που παθαίνει ένας άνθρωπος από την πολύ συγκίνηση. Σβήνουν όλα. Είναι σαν να κατέβηκε ο διακόπτης και δεν θυμόμουν τι έπρεπε να πω. Έκλαιγα, έκλαιγαν και από κάτω και από την πρεσβεία και κάποιοι φίλοι Έλληνες και το μόνο που ψιθύρισα ήταν… Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ».