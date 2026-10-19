Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Είχε γενέθλια: «Σιγά καλέ που έγινα...»

Οι σπάνιες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην Αίγυπτο

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της στις 18 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας προσωπικές φωτογραφίες στο Instagram.
  • Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα όταν ήταν έξι ετών.
  • Έχει περισσότερες από πέντε δεκαετίες καριέρας στο ελληνικό τραγούδι, ξεκινώντας τη δεκαετία του 1970.
  • Σημαντική συνεργασία με τον Δήμο Μούτση, ο οποίος της έδωσε το καλλιτεχνικό της όνομα.
  • Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει δημοφιλή τραγούδια και συνεχίζει να εμφανίζεται ζωντανά.

Απίστευτο, κι όμως τα 72α γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, επιλέγοντας να μοιραστεί με το κοινό της ένα προσωπικό υλικό από διαφορετικές περιόδους της ζωής της! Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, η γνωστή ερμηνεύτρια ανάρτησε σπάνιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια, αλλά και πιο πρόσφατα στιγμιότυπα, ανάμεσά τους και μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει με μαγιό.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είναι 72 ετών και το χαίρεται!

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είναι 72 ετών και το χαίρεται! /Φωτογραφία Instagram

Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτησή της ήταν σύντομο και γραμμένο με τον γνώριμο άμεσο τρόπο της. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έγραψε: «Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72… Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτησή της συγκέντρωσε ευχές και μηνύματα αγάπης από followers και θαυμαστές της.

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Οι φωτογραφίες από την παιδική ηλικία στην Αίγυπτο

Στο υλικό που επέλεξε να δημοσιεύσει, ξεχώρισαν εικόνες από την παιδική της ηλικία στην Αίγυπτο, συνδέοντας τη γενέθλια ανάρτηση με τις πρώτες αναμνήσεις της ζωής της. Η τραγουδίστρια γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1954 στην Αλεξάνδρεια.

Το πραγματικό της όνομα είναι Άλκηστις-Σεβαστή Αττικιουζέλογλου, ενώ η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα όταν εκείνη ήταν περίπου έξι ετών.

Η ανάρτηση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Η πορεία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο τραγούδι

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μετράει περισσότερες από πέντε δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Εμφανίστηκε στην εγχώρια μουσική σκηνή στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια διαμόρφωσε μια σταθερή πορεία με δισκογραφία, συναυλίες και συνεργασίες.

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Στα νεανικά της χρόνια είχε ασχοληθεί με τον στίβο κι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει επαγγελματικά τον αθλητισμό. Καθοριστικό σημείο στην καλλιτεχνική της διαδρομή υπήρξε η γνωριμία και η συνεργασία της με τον Δήμο Μούτση, ο οποίος αναγνώρισε τις φωνητικές της δυνατότητες και της έδωσε το καλλιτεχνικό όνομα με το οποίο έγινε γνωστή.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έχει μια τεράστια πορεία στο τραγούδι

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έχει μια τεράστια πορεία στο τραγούδι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη μακρόχρονη διαδρομή της συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς. Ανάμεσα στα ονόματα που συνδέθηκαν με την πορεία της αναφέρονται ο Σταμάτης Κραουνάκης κι η Λίνα Νικολακοπούλου. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει τραγούδια που παραμένουν αναγνωρίσιμα και δημοφιλή, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτελούν σταθερό μέρος της παρουσίας της στη μουσική σκηνή.

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